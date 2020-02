Streaming : Nice – Lyon en direct live à partir 15h00

Dimanche à 15h00 se jouera le match du vingt-deuxième tour de la Ligue 1, dans lequel nous verrons Nice et Lyon à l’Allianz Rivera.

L’OGC Nice arrive à la vingt-deuxième rencontre avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le championnat après avoir fait match nul 1-1 contre le Stade de Rennes lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 21 matches de Ligue 1 qu’ils ont disputés à ce jour, inscrivant 30 buts et en concédant 29.

Quant aux visiteurs, l’Olympique lyonnais vient de remporter ses deux derniers matches 3-0 et 2-1, le premier contre le FC Toulouse à domicile et le second contre le FC Girondins Bordeaux à l’extérieur. Ils espèrent donc une nouvelle performance, cette fois au stade OGC Nice. À ce jour, Lyon a remporté neuf de ses 21 matches de Ligue 1, avec 34 buts marqués et 19 encaissés.

Nice – Lyon à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 5HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

En se concentrant sur les performances de son équipe à domicile, l’OGC Nice a remporté six victoires, a été battu deux fois et a fait trois nuls en 11 matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à son palmarès. L’Olympique lyonnais a remporté cinq fois et perdu trois fois en onze matches. Il a donc l’habitude de prendre des points à l’extérieur, et l’OGC Nice devra être sur ses gardes s’il ne veut pas se retrouver avec des points à domicile.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de l’OGC Nice et le record est de sept victoires, 12 défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. La dernière rencontre entre Nice et Lyon dans cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur de Lyon.

Il existe actuellement un écart de trois points entre l’OGC Nice et l’Olympique de Lyon au classement. L’équipe de Patrick Vieira est à la onzième place avec 29 points. Les visiteurs, quant à eux, ont 32 points et occupent la sixième place du concours.

Composition des équipes

Nice : Benitez – Hérelle, Danilo, Dante (c), Nsoki – Lees-Melou, Cyprien, Claude-Maurice – Boudaoui, Dolberg, Ounas.

Lyon : Tatarusanu – Tete, Andersen, Denayer (c), Marçal – Caqueret, Tousart – Traoré, Cherki, Aouar – Toko-Ekambi.