Streaming : Nice – Nîmes en direct live a partir de 20:00

Samedi prochain à 20h00, Nice et Nîmes se retrouveront à l’Allianz Rivera pour le 24ème tour de la Ligue 1.

L’OGC Nice aborde le 24e tour du tournoi en cherchant à rattraper son retard après le match nul 1-1 contre le Stade de Reims lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf de leurs 23 matches à ce jour, avec 33 buts marqués et 31 encaissés.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 (multiplex) et beIN Sports Max 7 et en streaming sur l’application beIN Connect

Du côté des visiteurs, l’Olympique de Nîmes venait de remporter ses deux derniers matches 2-0 et 3-1, le premier contre le FCO de Dijon à domicile et le second contre l’AS Monaco dans son stade. Ils espèrent donc renouveler leur performance, cette fois-ci au stade OGC de Nice. À ce jour, sur les 23 matches de Ligue 1 de l’Olympique de Nîmes, ils en ont remporté cinq, marquant 21 buts et en concédant 36.

À domicile, l’OGC Nice a remporté sept victoires, deux défaites et trois nuls sur ses 12 matches, un bilan qui peut sembler encourageant pour l’Olympique de Nîmes, car il montre une certaine faiblesse de l’équipe locale dans les matches joués à l’Allianz Rivera. Quant aux visiteurs, l’Olympique de Nîmes a perdu sept et fait match nul à quatre reprises sur les onze matches qu’il a disputés jusqu’à présent et cherchera à gagner des points lors de sa visite au stade OGC de Nice pour tenter de sortir de l’impasse.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de l’OGC de Nice et le bilan est une victoire pour l’équipe locale. La dernière fois que Nice et Nîmes se sont affrontés dans cette compétition, c’était en août 2019 et le match s’est terminé par un score de 1-2 pour les locaux.

Aujourd’hui, l’OGC Nice est en tête du classement avec un écart de 12 points par rapport à ses adversaires. L’équipe de Patrick Vieira occupe la huitième place avec 33 points. L’Olympique de Nîmes, quant à lui, compte 21 points et occupe la dix-huitième place du classement.