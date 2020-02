Streaming : Nîmes – Angers en direct live à partir de 20h00

Samedi prochain, à 20h00, se jouera le match du 25ème tour de la Ligue 1, où nous verrons Nîmes et Angers au Stade des Costières.

L’Olympique de Nîmes cherchera à poursuivre sur sa lancée de la 25e journée en remportant ses deux derniers matchs à l’extérieur contre l’OGC Nice et son match à domicile contre le FCO de Dijon, respectivement 3-1 et 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 24 matches à ce jour, inscrivant 24 buts et en encaissant 37.

Nîmes – Angers en streaming

Pour suivre le match Nîmes – Angers en streaming vous devrez suivre le multiplex de Bein Sport sur votre application

Du côté des visiteurs, le SCO Angers a été battu 2-0 lors de son dernier match contre l’OSC Lille, il espère donc mettre fin à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le tournoi.

En termes de performances à domicile, l’Olympique de Nîmes a gagné cinq fois, perdu cinq fois et fait deux fois match nul en 12 matchs joués, ce qui indique que le SCO Angers pourrait avoir une chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. En tant qu’équipe en déplacement, le SCO Angers a remporté deux victoires, six défaites et trois nuls sur ses onze matches. Il devra donc tout donner au Stade de l’Olympique de Nîmes pour obtenir plus de points à l’extérieur.

➡️A partir de 18h00, #Trambus T1 & T2 toutes les 10 minutes

➡️Après le match

✅T1 vous ramène vers Caissargues via P+R A54 et centre-ville et T2 vers CHU (correspondance station Musée Romanité) Simplifiez vous la vie les soirs de match, votre billet de match = titre de transport — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 15, 2020

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade des Costières. En fait, les chiffres montrent cinq victoires, trois défaites et un match nul en faveur de l’Olympique de Nîmes. L’équipe locale a gagné plus de fois que n’importe quelle autre équipe dans son stade contre Angers, et ce, les deux dernières fois. Le dernier match entre Nîmes et Angers dans cette compétition a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminé par un résultat de 1-0 pour Angers.

En ce qui concerne leur position dans le classement de la Ligue 1, les visiteurs ont six points d’avance sur leurs rivaux. L’équipe de Bernard Blaquart arrive au match en dix-huitième position et avec 24 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le SCO Angers, elle est quatorzième au classement avec 30 points.

Nîmes – Angers composition des équipes

Nîmes : Bernardoni – Paquiez, Landre, Martinez (c), Miguel – Ferhat, Sarr, Fomba, Benrahou – Roux, Koné.

Angers : Butelle – Manceau, Traoré (c), Thomas, Doumbia – Fulgini, Santamaria, Pereira Lage – Thioub, Bahoken, Ninga.