Streaming : Nîmes – Monaco en direct live sur internet à partir de 20h00

Samedi prochain à 20h00, le Stade des Costières accueillera le match entre Nîmes et Monaco lors du 22ème tour de la Ligue 1.

L’Olimpique de Nîmes aura à cœur de renouer avec la victoire lors de la 22e journée après sa défaite 2-1 contre l’AS Saint-Étienne lors du match précédent.

Du côté des visiteurs, l’AS Monaco a été battue 1-3 lors de son dernier match contre le Racing Strasbourg.

Nîmes – Monaco à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 5HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

En se concentrant sur la performance de l’équipe locale, l’Olympique de Nîmes a remporté trois victoires, cinq défaites et deux nuls sur ses dix matches à domicile, ce qui en fait l’une des équipes les plus faibles à domicile. En déplacement, l’AS Monaco a remporté deux victoires et a été battue quatre fois en dix matches.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade des Costières, avec pour résultat deux victoires, deux défaites et un match nul en faveur de l’Olympique de Nîmes. Le dernier match entre Nîmes et Monaco dans ce tournoi a eu lieu en août 2019 et s’est terminé par un match nul 2-2.

La programmation de la 22ème journée de @Ligue1Conforama est connue ! Nîmes 🆚 Monaco

📅 Samedi 1er février – 20h00 pic.twitter.com/g7YFaQjq8X — Nîmes Olympique (@nimesolympique) January 20, 2020

En termes de position dans le classement de la Ligue 1, il y a un écart de 14 points entre l’Olympique de Nîmes et l’AS Monaco. L’équipe de Bernard Blaquart arrive au match en dix-neuvième position et avec 15 points avant le match. L’AS Monaco, en revanche, compte 29 points et occupe la treizième place du classement.