Streaming : Nîmes vs Marseille en direct live à partir de 20h45

La 27ème journée de Ligue 1 débute ce vendredi 28 février : Nîmes reçoit l’Olympique de Marseille au stade des Costières. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir ce Nîmes / Marseille en streaming ? Le match Nîmes / Marseille est à suivre en direct ce vendredi 28 février à partir de 20h45 sur Canal+ Sport

Nîmes aura à cœur de se remettre sur la voie de la victoire lors de la 27e journée, après sa défaite 2-1 contre le Stade de Rennes lors de son dernier match.

Marseille, quant à elle, a subi une défaite 3-1 contre le FC Nantes lors de son dernier match.

Nîmes – OM en streaming

En se concentrant sur les performances de l’équipe locale, l’Olimpique de Nîmes a remporté six victoires, perdu cinq fois et fait deux nuls en 13 matchs jusqu’à présent. Nous ne pouvons donc pas savoir quel sera leur destin dans ce match, mais ils devront se battre pour gagner. Sur la route, Marseille a remporté sept victoires, en a perdu deux et a fait quatre nuls sur ses 13 matches.

💥𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬💥 Nos Olympiens ouvrent le bal de cette 27e journée de @Ligue1Conforama en se déplaçant au @nimesolympique 🔥 Coup d'envoi 20h45 #NOOM pic.twitter.com/q3h8GSrH33 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2020

Les deux rivaux se sont déjà affrontés au Stade des Costières. Les chiffres indiquent une victoire, une défaite et deux nuls en faveur du Nîmes Olympique. La dernière fois que Nîmes et Marseille ont participé à ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 3-1 en faveur des visiteurs.

JOUR DE MATCH !

⚽ 27ème journée de Ligue 1 Conforama 🆚 @OM_Officiel 🕒 20h45

🏟️ Stade des Costières

📲 #NOOM

📺 Canal+ Sport 🐊 Allez Nîmes ! pic.twitter.com/DJBvgpwD7Z — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 28, 2020

En termes de position dans le classement de la Ligue 1, on peut constater qu’avant le match, Marseille devance l’Olimpique de Nîmes de 25 points. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec 27 points au classement. L’Olympique de Marseille, quant à lui, compte 52 points et occupe la deuxième place du classement.

Au match aller, @dimpayet17 avait fait parler toute sa classe sur cet enchaînement 😍🔥 🔜#NOOM à 20h45 ⚔️ pic.twitter.com/46x3o0inxI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2020

Nîmes – Marseille, les compos

Nimes : Bernardoni – Paquiez, Landre, Martinez, Ripart (c) – Fomba, Sarr – Fehrat, Benrahou, Philippoteaux – Roux.

Marseille : Mandanda (c) – Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Germain, Benedetto, Payet.