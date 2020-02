Streaming : PSG – Lyon en direct live à partir de 21h00

Le Paris SG et Lyon se rencontrent dimanche (21h00) au Parc des Princes dans le cadre du 24ème tour de la Ligue 1, dans un match que les deux équipes affrontent avec des objectifs très différents.

Les Parisiens sont en bonne voie pour remporter un troisième titre de champion consécutif et, après avoir battu Nantes 2-1 lors des éliminatoires de la semaine, ils comptent 14 points d’avance sur Marseille.

Le match sera diffusé à la TV sur Canal+ et en streaming sur l’application MyCanal

De son côté, Lyon, qui a été tenu en échec à domicile par Amiens (0-0) mercredi, cherchera à progresser dans l’échelle européenne et, s’il veut se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, il devra rattraper les sept points de retard qu’il détient sur Rennes, troisième.

Dans un peu plus de dix jours, les hommes de Thomas Tuchel se rendront à Dortmund pour affronter le Borussia en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que Lyon accueillera la Juventus à Turin.

Derrière les géants parisiens, le Marseille d’André Villas-Boas cherchera à prolonger son invincibilité jusqu’à fin octobre (15 matches).

Avec un seul point sur ses 13 derniers matches, Toulouse semble en mesure de maintenir son avance de six points sur Rennes, à la deuxième place.

De son côté, Rennes espère battre Brest, 14e, à domicile samedi, pour renforcer sa position sur le podium et venger la déception de mardi à Lille (défaite 1-0).

Au milieu du tableau, le Monaco de Robert Moreno cherchera à remporter samedi une deuxième victoire consécutive contre Amiens (19e), ce que l’équipe de la Principauté n’a pas réussi à faire dans le championnat depuis début décembre.

Et le week-end débutera en France par un duel entre Angers (13e) et Lille (4e), avec de nombreux regards sur la scène suite à l’inculpation du président du club local Said Chabane pour harcèlement sexuel présumé des employés du club.

Composition des équipes

PSG: Keylor Navas; Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Ángel Di María, Marco Verrati, Idrissa Gueye, Julian Draxler; Mauro Icardi, Kylian Mbappé.

DT: Thomas Tuchel

Lyon: Anthony Lopes; Rafel, Marcelo, Jason Denayer, Fernando Marcal; Thiago Mendes, Lucas Tousart, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar, Martin Terrier; Moussa Dembélé.

DT: Rudi García