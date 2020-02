Streaming : PSG – Montpellier en direct live à partir de 17h30

Ce samedi à 17h30 au Parc des Princes, le PSG et Montpellier se retrouveront pour le 22e tour de la Ligue 1.

Le Paris S. Germain est confiant pour sa 22e journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre l’OSC Lille à l’extérieur (0-2) et l’AS Monaco à l’extérieur (1-4).

Le match PSG-Montpellier est a suivre en direct sur Canal +

Du côté des visiteurs, le HSC de Montpellier venait de remporter ses deux derniers matches 2-1 et 2-1, le premier contre le FCO de Dijon à domicile et le second contre le SC d’Amiens à l’extérieur.

Le Paris S. Germain a remporté huit victoires, perdu une fois et fait match nul une fois sur dix matches joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe solide sur son terrain et lui permet de prendre la plupart des points. Lors du match à l’extérieur, le HSC de Montpellier a remporté un match, en a perdu quatre et a fait match nul cinq fois sur dix.

Le Paris S. Germain a connu d’autres rencontres par le passé. Le bilan est de cinq défaites et sept nuls pour l’équipe locale. L’équipe locale a également remporté plus de victoires que toute autre équipe sur son terrain face à Montpellier, et ce depuis les trois dernières fois. La dernière fois que le PSG et Montpellier ont participé à ce tournoi, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un score de 3-1 pour le PSG.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de la Ligue 1, on constate que les deux équipes sont séparées par 19 points en faveur du Paris S. Germain. Les hôtes, avant ce match, sont en première place avec 52 points au classement. L’équipe visiteuse, en revanche, compte 33 points et occupe la quatrième place du concours.

PSG – Montpellier composition des équipes :

La victoire 2-0 du PSG sur Lille, grâce à un doublé du Brésilien Neymar, lui a permis de se hisser en tête de la Ligue 1 française, où il est tenu par Marseille et le Stade de Rennes, qui occupent les deuxième et troisième places.

L’équipe de Thomas Tuchel compte dix points d’avance sur Marseille, qui a été tenue en échec par Angers au Vélodrome. Avec Neymar, Kilyan Mbappe et Mauro Icardi ont participé à l’attaque parisienne, soutenus par Angel di Maria. C’est précisément le DT allemand qui gardera ce trident à la maison contre Montpellier.

En revanche, l’Uruguayen Edinson Cavani, qui n’a pas participé aux derniers matches du PSG, a défini son avenir et restera en France, après n’avoir pas conclu d’accord avec l’Atlético de Madrid. “Il est disponible pour l’appel. Nous n’avons jamais pensé à le vendre. A un moment donné, une négociation a été ouverte, mais il n’y a pas eu d’accord”, a expliqué le directeur sportif du PSG, Leonardo, comme l’a rapporté “L’Equipe”.

Montpellier, quant à lui, est venu à bout de Dijon (2-1) grâce à des buts de Mollet et de Delort. Trois victoires consécutives lui ont permis de se hisser à la quatrième place de la zone Europa League avec 33 points.