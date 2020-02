Streaming : PSG vs Dijon en direct live à partir de 17h30

Le PSG contre Dijon sera l’un des matchs les plus importants de la 27ème édition de la Ligue 1. L’équipe entraînée par Thomas Tuchel et Dijon s’affronteront ce samedi 29 février à 17h30 au parc des Princes. Le match sera télévisé sur Canal+ et beIN Sports 1 et en streaming sur MyCanal et beIN Connect.

Le PSG reste en tête du classement de la Ligue 1 avec 65 points, soit neuf points d’avance sur le plus proche adversaire de Marseille. Mais les Parisiens seront privés du Brésilien Neymar après avoir été expulsés lors de la victoire 4-3 sur Bordeaux et compteront sur Kylian Mbappé pour mener l’attaque.

PSG vs Dijon en streaming

Le match PSG-Dijon est diffusé sur les chaînes payantes Canal+ et beIN Sports 1 et en streaming sur MyCanal et beIN Connect

En attendant, Dijon cherchera à s’imposer face au PSG pour sortir de la zone de relégation en Ligue 1. Le PSG occupe actuellement la 17e place du classement avec 27 points et la somme des trois points lui permettrait de passer à la 15e place.

PSG – Dijon : Les compositions probable !

compo probable du PSG : Navas – Kehrer ou Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Di Maria, Gueye, Paredes, Sarabia – Cavani ou Icardi, Mbappé.

La compo probable de Dijon : Runarsson – Chafik, Ecuele-Manga, Aguerd, Mendyl – Ndong, Lautoa – Mavididi, Sammaritano, Baldé – Tavares.

🚨 Le groupe dijonnais pour le déplacement au @PSG_inside ! Blessés, Alfred #Gomis, Yassine Benzia et Mounir Chouiar, sont absents. Toutes les infos ➡️ https://t.co/KTW3h8X23R#PSGDFCO pic.twitter.com/T6ySNn8KwH — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 28, 2020

Les derniers matchs du PSG et Dijon

Le PSG, leader de la Ligue 1, accueille Dijon à Paris avec une avance de 10 points sur l’Olympique de Marseille après avoir battu Bordeaux 4-3 dans un match riche en buts qui s’est terminé par l’exclusion du Brésilien Neymar à la dernière minute

Dijon, quant à elle, est restée quatre matches sans victoire avec trois nuls et une défaite. Lors de la dernière journée, l’équipe de Stéphane Jobard a fait match nul 1-1 avec Monaco et était au bord de la relégation.