Streaming : Reims – Nice en direct live à partir de 19h00

Ce mercredi à 19h00 à Auguste-Delaune, Reims et Nice se rencontreront dans le cadre du 23ème tour de la Ligue 1.

Le Stade de Reims tentera de poursuivre sur sa lancée lors de la 23e journée en s’imposant 4-1 au Stade Raymond Kopa face au SCO Angers, grâce à des buts d’El Bilal Touré, Baptiste Santamaria, Boulaye Dia et Yunis Abdelhamid. Les hôtes ont également remporté huit des 22 matches de Ligue 1 qu’ils ont disputés jusqu’à présent, inscrivant 21 buts et en concédant 15.

Le match sera diffusé sur beIN Sports 3 et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.

De son côté, l’OGC Nice a battu l’Olympique lyonnais 2-1 lors de son dernier match de la compétition, avec un seul but de Kasper Dolberg, et cherchera à maintenir sa série de victoires au Stade de Reims. À ce jour, l’équipe a remporté neuf de ses 22 matches de Ligue 1, marquant 32 buts et en concédant 30.

À domicile, le Stade de Reims a remporté trois victoires, perdu deux fois et fait six nuls en onze matchs disputés, ce qui prouve qu’il manque de points à domicile, ce qui donne aux visiteurs une chance de marquer. En tant que visiteur, l’OGC Nice a remporté deux fois et a été battu six fois en dix matches jusqu’à présent, ce qui n’est pas un record trop optimiste pour sa rencontre avec le Stade de Reims.

Les rivaux se sont déjà rencontrés à Auguste-Delaune et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur du Stade de Reims. De plus, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs trois dernières visites au Stade de Reims. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-0 pour les visiteurs.

Les locaux et les visiteurs ayant les mêmes points au classement de la Ligue 1 (32 points), ce match pourrait contribuer à débloquer la situation. Le Stade de Reims est septième, tandis que l’OGC Nice est huitième, en attendant le prochain match.