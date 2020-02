Streaming : Reims – Rennes en direct live à partir de 17h00

Dimanche à 17h00, le match du 25ème tour de la Ligue 1 sera joué entre Reims et le Stade Rennais à Auguste-Delaune.

Le Stade de Reims arrive au vingt-cinquième tour avec la volonté de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre le Racing Strasbourg sur le score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit de leurs 24 matches jusqu’à présent en Ligue 1, inscrivant 22 buts et en encaissant 19.

Reims – Rennes en streaming

Un match à suivre sur beIN Sport 1, à partir de 17h, mais également en streaming.

Quant aux visiteurs, le Stade de Rennes a obtenu un nul 0-0 contre Brest, prenant ainsi un point lors de son dernier match de la compétition. Ils chercheront donc à continuer à ajouter des points à leur tableau de qualification contre le Stade de Reims. Avant ce match, le Stade de Rennes avait remporté 12 des 24 matches de Ligue 1 de cette saison, en inscrivant 29 buts contre 22 encaissés.

Cet après-midi, c'est une place en demi-finale de @coupedefrance qui se joue au Roudourou face à un adversaire que les Rémoises ont déjà affronté deux fois en championnat 🔥 Allez Stadistes, on donne tout pour passer ce tour 👊🏆#EAGSDR #GoSDR #PionnièresEtAmbitieuses pic.twitter.com/IQ7aYLzT3V — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 16, 2020

En tant qu’équipe locale, le Stade de Reims a enregistré trois victoires, deux défaites et sept nuls en 12 matches joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon retour de points à sa poche. Sur la route, le Stade de Rennes a gagné cinq fois et fait trois fois match nul en douze matches jusqu’à présent. Il devra donc prendre le match contre le Stade de Reims au sérieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Auguste-Delaune. En fait, les chiffres montrent une défaite et un match nul en faveur du Stade de Reims. La dernière fois que Reims et le Stade de Rennes ont participé à la compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur du pays hôte.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on constate que les deux équipes sont séparées par huit points en faveur du Stade de Rennes. L’équipe de David Guion est à la douzième place avec 33 points au classement. L’équipe visiteuse, quant à elle, compte 41 points et occupe la troisième place du tournoi.

Reims – Rennes composition des équipes

Reims : Mendy – Foket, Engels, Abdelhamid, Baba – Romao (C), Chavalerin – Oudin, Dingomé, Cafaro – Suk

Rennes : Koubek – Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini – André (C), Gélin – Bourigeaud, Ben Arfa, Del Castillo – Niang