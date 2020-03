Streaming : Reims vs Brest en direct live à partir de 20h00

Samedi à 20h00, le match entre Reims et Brest aura lieu à Auguste-Delaune lors du 28e tour de la Ligue 1.

Reims vs Brest en streaming

Le coup d’envoi de ce match sera donné à 20h00, et se déroulera à Reims au Stade Auguste-Delaune. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN SPORTS MAX 8HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

Le Stade de Reims arrive à la vingt-huitième rencontre avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le championnat après avoir fait match nul lors du dernier match contre l’AS Monaco.

Quant à l’équipe visiteuse, Brest n’a pas pu affronter le SCO Angers lors de son dernier match (0-1).

En tant qu’hôte, le Stade de Reims détient un record de quatre victoires, deux défaites et sept nuls en 13 matches joués dans son stade, ce qui semble indiquer qu’il n’est pas l’une des équipes les plus difficiles à battre à domicile. En tant qu’équipe à l’extérieur, Brest a été battue sept fois et a fait quatre fois match nul en 13 matches.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à Auguste-Delaune. En fait, les chiffres montrent deux défaites et quatre nuls en faveur du Stade de Reims. Les visiteurs, à leur tour, ont disputé cinq matches consécutifs sans défaite au Stade de Reims. La dernière rencontre entre Reims et Brest dans ce tournoi a eu lieu en août 2019 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur des visiteurs.

Aujourd’hui, le Stade de Reims compte quatre points d’avance sur ses rivaux au classement. Les hôtes, avant ce match, sont à la huitième place avec 38 points au classement. L’équipe visiteuse, quant à elle, compte 34 points et occupe la quatorzième place du concours.