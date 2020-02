Streaming : Rennes – Brest en direct live a partir de 20:00

Samedi prochain à 20h00, le match du 24ème tour de la Ligue 1 se jouera au Parc Roazhon contre le Stade Rennes et Brest.

Le Stade de Rennes aborde la 24e journée avec la ferme intention de reprendre des points après sa défaite 1-0 contre l’OSC Lille lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 23 matches de Ligue 1 qu’ils ont disputés jusqu’à présent, inscrivant 29 buts et en concédant 22.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 (multiplex) et beIN Sports Max 8 et en streaming sur l’application beIN Connect.

De son côté, Brest a obtenu un match nul 1-1 contre le FC Girondins Bordeaux, prenant ainsi un point lors de son dernier match de la compétition, et cherchera donc à continuer d’ajouter des points à son compteur contre le Stade de Rennes. À ce jour, sur les 23 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté sept avec 29 buts marqués et 31 encaissés.

À domicile, le Stade de Rennes a remporté sept victoires, perdu trois fois et fait match nul une fois en onze matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon nombre de points à ses poches. Sur la route, Brest a un bilan de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matches joués. En théorie, le Stade de Rennes pourrait donc obtenir un résultat positif à domicile.

Auparavant, il y a eu d’autres matches à domicile au Stade de Rennes et le résultat est une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs n’ont pas perdu leurs deux dernières visites au stade de Rennes. La dernière fois que les deux équipes ont participé à cette compétition, c’était en septembre 2019 et le résultat était un match nul 0-0.

Si l’on examine la situation de ces équipes dans le classement de la Ligue 1, on constate que le Stade de Rennes devance l’équipe visiteuse de 11 points. L’équipe de Julien Stephan arrive au match en troisième position et avec 40 points avant le match. Les visiteurs, quant à eux, sont en quatorzième position avec 29 points.