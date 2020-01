Streaming : Rennes – Nantes en direct live à partir de 20h45

Vendredi prochain à 20h45, le match du 22e tour de la Ligue 1 se jouera au parc Roazhon contre le Stade Rennes et Nantes.

Le Stade de Rennes attend avec impatience la 22e journée du tournoi et aura à cœur d’améliorer sa position après le match nul de la dernière journée contre l’OGC Nice. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 11 des 21 matches de Ligue 1 qu’ils ont disputés jusqu’à présent, inscrivant 26 buts et en concédant 19.

Suivre en direct le match Rennes – Nantes sur Canal Plus Sport à partir de 20:45. Une retransmission en streaming est également proposée à l’occasion de ce Rennes – Nantes sur le site Internet mycanal (accès réservé aux abonnés)

Du côté des visiteurs, le FC Nantes n’a pas réussi à battre le FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match (1-0). Une victoire contre le Stade de Rennes lui permettrait donc d’améliorer son palmarès en championnat.

En termes de résultats à domicile, le Stade de Rennes a enregistré six victoires, trois défaites et un match nul en dix rencontres à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matches à domicile pour s’enrichir d’une bonne moyenne de points. Sur la route, le FC Nantes a un bilan de quatre victoires, cinq défaites et un match nul en dix matches joués jusqu’à présent. Il devra donc prendre au sérieux le match contre le Stade de Rennes pour l’emporter.

D’autres rencontres ont eu lieu au Stade de Rennes dans le passé et le résultat a été de six défaites et neuf nuls en faveur de l’équipe locale. Quant à l’équipe locale, elle a disputé six matches sans défaite à domicile contre Nantes. La dernière rencontre entre le Stade Rennes et Nantes dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par une victoire 1-0 pour les visiteurs.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on peut constater que les deux équipes sont séparées par cinq points en faveur du Stade Rennes. L’équipe de Julien Stephan arrive au match en troisième position et avec 37 points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le FC Nantes, elle occupe la sixième place du classement avec 32 points.

Les compositions de Rennes et de Nantes

La composition de Rennes : Mendy – Traoré, Da Silva, Gélin, Maouassa – Raphinha, Camavinga, Léa-Siliki, Tait – Hunou, Niang.

La composition du FC Nantes : Lafont – Appiah, Wagué, Krhin, Traoré – Touré, Abeid – Blas, Louza, Bamba – Simon.