Streaming : Saint-Etienne – Marseille en direct live à partir de 21h00

Mercredi prochain à 20h, le Stade Geoffroy Guichard accueillera le match entre Saint Etienne et Marseille lors de la 23ème journée de la Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne entame la vingt-troisième journée en espérant regagner des points après sa défaite 3-1 contre le FC Metz lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matches joués jusqu’à présent avec 25 buts pour et 35 contre.

Le match sera diffusé sur Canal+ et en streaming sur l’application MyCanal le mercredi 5 février à 21h00

Quant à l’équipe visiteuse, Marseille a tenu le FC Girondins de Bordeaux en échec 0-0, prenant un point sur son dernier match de la compétition. Elle entre donc dans le jeu en espérant rattraper les points manquants. Sur les 22 matches qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, Marseille a gagné 12 d’entre eux avec un solde de 30 buts marqués contre 21 concédés.

En se concentrant sur l’avantage du terrain, l’AS Saint-Étienne a enregistré quatre victoires, trois défaites et quatre nuls en 11 matches à domicile. On ne peut donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais elle devra se battre pour gagner. Sur la route, Marseille a un bilan de cinq victoires, deux défaites et quatre nuls en onze matches joués. Il faudra donc qu’elle prenne son match contre l’AS Saint-Étienne au sérieux pour l’emporter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de l’AS Saint Etienne. En fait, les chiffres montrent cinq défaites et huit nuls pour l’équipe locale. La dernière fois que Saint-Étienne et Marseille se sont rencontrés dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

En termes de position dans le classement de la Ligue 1, on peut constater que Marseille devance l’équipe locale de 15 points. Actuellement, l’AS Saint Etienne compte 28 points et se trouve en quinzième position. L’équipe visiteuse est en deuxième position avec 43 points.