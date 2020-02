Streaming : Strasbourg – Amiens en direct live à partir de 20h00

Samedi à 20h00, le match entre Strasbourg et Amiens aura lieu au Stade de La Meinau dans le cadre du match du 26ème tour de la Ligue 1.

Le Racing Strasbourg entame la 26e journée du tournoi en cherchant à améliorer sa position après avoir fait match nul lors du dernier match contre l’Olympique de Lyon. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 25 matches qu’ils ont disputés jusqu’à présent et sont sur une série de 32 buts à 29.

Strasbourg – Amiens en streaming

Pour suivre le match Strasbourg – Amiens en streaming vous devrez suivre le multiplex de beIN ou vous connecter sur beIN sports 7 a partir de 20h00 via les applications de streaming de beIN

Du côté des visiteurs, l’Amiens SC a obtenu un match nul de quatre points contre le Paris S. Germain, prenant ainsi un point sur son dernier match dans la compétition. Avant ce match, l’Amiens SC avait remporté quatre des 25 matches de Ligue 1 de cette saison, avec un bilan de 29 buts marqués contre 47 encaissés.

En se concentrant sur les performances de l’équipe locale, le Racing Strasbourg a remporté sept victoires, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en 12 matchs jusqu’à présent. Nous ne saurons donc pas quel sera leur destin dans ce match, mais ils devront travailler dur pour gagner. L’Amiens SC a enregistré une victoire, sept défaites et quatre nuls sur les 12 matches qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra travailler dur lors de sa visite au stade du Racing Strasbourg s’il veut améliorer ces chiffres.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées au Stade de La Meinau, et le Racing Strasbourg a perdu quatre fois et fait match nul une fois. La dernière fois que Strasbourg et Amiens se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en novembre 2019 et le match s’est terminé par un résultat de 4-0 pour Strasbourg.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on peut constater que le Racing Strasbourg devance l’équipe visiteuse de 16 points. L’équipe de Thierry Laurey occupe la septième place avec 37 points. Pour leur part, les visiteurs ont 21 points et se trouvent à la dix-neuvième place du concours.

