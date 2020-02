Streaming : Strasbourg – Lille en direct live sur internet à partir de 20h00

Samedi prochain, à 20h00, se jouera le match du 22ème tour de la Ligue 1, où nous verrons Strasbourg et Lille au Stade de La Meinau.

Strasbourg – Lille à suivre en direct sur sur beIN SPORTS MAX 8HD et en multiplex sur beIN SPORTS 1HD

Le Racing Strasbourg aborde le match du 22e tour avec optimisme, après une victoire 3-1 sur l’AS Monaco au stade Louis Ii, grâce à des buts d’Adrien Thomasson, Stefan Mitrovic et Ludovic Ajorque. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf de leurs 21 matches à ce jour, inscrivant 26 buts et en concédant 26.

Quant à l’équipe visiteuse, l’OSC Lille n’a pas réussi à battre le Paris S. Germain lors de son dernier match (0-2), elle espère donc mettre un terme à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le tournoi.

Les dernières infos avant #RSCALOSC sont dans notre avant-match 👇https://t.co/DswRNUnm9c — LOSC Actualité ⚜️ (@LOSC_Actualite) February 1, 2020

Si l’on considère sa performance en tant qu’équipe à domicile, le Racing Strasbourg a un record de six victoires, deux défaites et deux nuls en 10 matches joués à domicile, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre d’autres points à domicile. En tant qu’équipe en déplacement, l’OSC Lille a un record d’une victoire, sept défaites et deux nuls en 10 matches joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra travailler dur pour prendre des points lors de sa visite au stade du Racing Strasbourg afin de tenter de casser les statistiques.

Le Racing Strasbourg a déjà disputé d’autres matchs à domicile dans le passé et le résultat est le suivant : cinq victoires, quatre défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. L’équipe locale, quant à elle, est invaincue à domicile contre Lille depuis quatre matches consécutifs. Le dernier match entre Strasbourg et Lille dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 en faveur de Lille.

Actuellement, l’OSC Lille est en tête du classement avec un point d’avance sur son concurrent. Actuellement, le Racing Strasbourg compte 30 points et se trouve en huitième position. L’OSC Lille compte 31 points et occupe la septième place du classement.