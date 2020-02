Streaming : Strasbourg – Reims en direct live à partir de 17h00

Dimanche à 17h00, le match entre Strasbourg et Reims aura lieu au Stade de La Meinau dans le cadre du 24ème tour de la Ligue 1.

Le Racing Strasbourg attend avec impatience la 24e journée après sa victoire 1-0 sur le FC Toulouse au Stade de Toulouse, grâce à un but de Majeed Waris. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté dix de leurs 23 matches à ce jour, inscrivant 28 buts pour et 28 contre.

Le match sera diffusé à la TV sur beIN Sports 1 et en streaming sur l’application beIN Connect

De son côté, le Stade de Reims a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre l’OGC Nice lors de son dernier match, il entre donc dans la partie en espérant rattraper les points manqués. Sur les 23 matches qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, le Stade de Reims en a remporté huit avec 22 buts marqués et 16 encaissés.

En termes de résultats à domicile, le Racing Strasbourg a un record de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matches à domicile. Nous ne saurons donc pas quel sera leur résultat dans ce match, mais ils devront travailler dur pour gagner. Sur la route, le Stade de Reims a un bilan de cinq victoires, quatre défaites et deux nuls en 11 matches joués jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points sur la route, ce à quoi le Racing Strasbourg devra faire attention s’il ne veut pas ajouter un résultat négatif à domicile.

Auparavant, il y a eu d’autres matches sur le terrain du Racing Strasbourg et le résultat est de trois victoires et une défaite en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que Strasbourg et Reims ont participé à cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En outre, les deux équipes sont à égalité avec 33 points au classement de la Ligue 1, ce qui pourrait être une bonne occasion de sortir de l’impasse. Les hôtes occupent la septième place du classement, tandis que les visiteurs sont en neuvième position.