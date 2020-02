Streaming : Suivre Brest – Bordeaux en direct live à partir de 19h00

Mercredi prochain à 19h00, le match entre Brest et Bordeaux aura lieu au Francis-Le Ble dans le cadre du match qui correspond au 23ème tour de la Ligue 1.

Brest aura à cœur de renouer avec la victoire lors de la 23e journée après sa défaite 3-0 contre le FCO de Dijon lors du match précédent. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept de leurs 22 matches à ce jour, marquant 28 buts et en concédant 30.

Le match sera diffusé sur beIN Sports 1 et beIN Sports Max 4 et en streaming sur l’application beIN Connect le samedi 25 janvier à 19h00.

Du côté des visiteurs, le FC Girondins de Bordeaux a obtenu un nul 0-0 contre l’Olympique de Marseille, prenant ainsi un point sur son dernier match de la compétition. Avant ce match, le FC Girondins Bordeaux avait remporté huit des 22 matches de Ligue 1 de cette saison et avait réussi à marquer 30 buts et à en encaisser 24.

En se concentrant sur les performances de l’équipe locale, Brest a gagné cinq fois, a été battu une fois et a fait match nul cinq fois en 11 matchs joués, ce qui indique qu’elle devra travailler dur pendant ce match si elle ne veut pas perdre d’autres points à domicile. En déplacement, le FC Girondins de Bordeaux a remporté quatre victoires et perdu quatre fois en onze matches jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe qui gagne généralement des points à l’extérieur, ce à quoi Brest devra faire attention si elle ne veut pas aggraver son déficit à domicile.

Lors de leurs dernières rencontres au stade de Brest, les chiffres indiquent une victoire, trois défaites et un match nul pour les locaux. Les locaux, quant à eux, sont sur une lancée de deux matches sans défaite à domicile contre Bordeaux. La dernière rencontre entre Brest et Bordeaux dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur de Brest.

Quant à la situation des deux équipes dans le tableau des qualifications de la Ligue 1, on constate que le FC Girondins de Bordeaux devance l’équipe locale de deux points. L’équipe d’Oliver Dall’Oglio est à la quatorzième place avec 28 points au classement. Le FC Girondins Bordeaux compte 30 points et occupe la dixième place du classement.