Streaming : Suivre Lyon – Amiens en direct live à partir de 19h00

Mercredi prochain à 19h00, le match entre Lyon et Amiens dans le cadre du 23ème tour de la Ligue 1 aura lieu au stade Groupama.

L’Olympique lyonnais entame la 23e journée en espérant rattraper les points perdus lors de son dernier match contre l’OGC Nice par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf de leurs 22 matches à ce jour, avec 35 buts marqués et 21 encaissés.

Le match sera diffusé sur beIN Sports 2 et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.

Du côté des visiteurs, l’Amiens SC a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le FC Toulouse lors de son dernier match, il entre donc dans le jeu en espérant rattraper les points manqués. Avant ce match, l’Amiens SC avait remporté quatre des 22 matches de Ligue 1 de cette saison, inscrivant 24 buts et en concédant 41.

À domicile, l’Olympique lyonnais détient un record de quatre victoires, quatre défaites et deux nuls en dix matches joués à domicile, ce qui indique qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre d’autres points à domicile. Sur la route, l’Amiens SC a un bilan d’une victoire, sept défaites et trois nuls en 11 matches joués. En théorie, cela pourrait donc être un bon match pour l’Olympique lyonnais de marquer un résultat positif à domicile.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions au stade Groupama, avec pour résultat deux victoires de l’Olympique lyonnais. De même, ce sont les locaux qui ont gagné le plus souvent dans leur stade contre Amiens, comme ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois que Lyon et Amiens ont participé à cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Quant à la situation des deux équipes dans le tableau de la Ligue 1, on peut constater qu’avant le match, l’Olympique Lyon devance l’Amiens SC de 13 points. L’équipe de Rudi Garcia est à la sixième place avec 32 points. L’équipe visiteuse, quant à elle, compte 19 points et occupe la dix-huitième place du concours.