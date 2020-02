Streaming : Suivre Nîmes – Dijon en direct live à partir de 19h00

Mercredi prochain, au Stade des Costières à 19h00, Nîmes et Dijon se rencontreront lors du 23ème tour de la Ligue 1.

L’Olympique de Nîmes attend avec impatience la 23e journée après sa victoire 3-1 à domicile contre l’AS Monaco au Stade des Costières, grâce à des buts de Romain Philippoteaux, Pablo Martinez et Florian Miguel. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre de leurs 22 matches jusqu’à présent, marquant 19 buts et en concédant 36.

Le match sera diffusé sur beIN Sports Max 6 et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.

Quant à l’équipe visiteuse, le FCO de Dijon a remporté son dernier match de championnat à domicile contre Brest (3-0), grâce à des buts de Stephy Mavididi et de Mama Balde, et espère renouveler l’exploit, cette fois à l’Olympique de Nîmes. À ce jour, sur les 22 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté six avec un record de 19 buts marqués et 24 encaissés.

Si l’on se concentre sur la performance de l’équipe locale, l’Olympique de Nîmes a remporté quatre victoires, a été battu cinq fois et a fait deux nuls en 11 matches jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent s’avérer encourageantes pour le FCO de Dijon, car elles montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se déroulent au Stade des Costières. Sur la route, le FCO de Dijon a gagné une fois, perdu huit fois et fait deux fois match nul au cours de ses 11 matches jusqu’à présent. Il devra donc tout donner au Stade de l’Olympique à Nîmes pour obtenir plus de points à l’extérieur.

Les précédentes rencontres au Stade des Costières ont donné lieu à trois victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de l’Olympique de Nîmes. La dernière rencontre entre Nîmes et Dijon dans ce tournoi a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un score de 5-0 en faveur des visiteurs.

Si l’on examine la situation de ces équipes dans le classement de la Ligue 1, on constate qu’il y a un écart de six points en faveur de l’équipe visiteuse. Les hôtes, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec 18 points au classement. Le FCO de Dijon, quant à lui, compte 24 points et occupe la dix-septième place du classement.