Streaming : Toulouse – Nice en direct live à partir de 20h00

Samedi prochain, à 20 heures, se jouera le match du 25e tour de la Ligue 1, au cours duquel nous verrons Toulouse et Nice s’imposer au Stade de Toulouse.

Le FC Toulouse aura à cœur de renouer avec la victoire lors de la 25e journée, après sa défaite contre l’Olympique de Marseille (1-0) lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois de leurs 24 matches à ce jour en Ligue 1, inscrivant 21 buts pour et 49 contre.

Toulouse – Nice en streaming

Vous pourrez suivre le match entre Toulouse – Nice sur le multiplex de Bien sport a partir de 20h00

Quant à l’équipe visiteuse, l’OGC Nice a été battu 1-3 lors de son dernier match contre l’Olympique de Nîmes. Ils espèrent donc mettre fin à leur mauvaise passe et réorienter leur fortune dans le championnat.

🎥 @Youtube Gros plan en images sur le match de ce soir au Stadium, #TFCOGCN ⤵️https://t.co/x1Fc29Y0rj — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 15, 2020

En termes de résultats à domicile, le FC Toulouse s’est imposé trois fois et a été battu huit fois en onze matches jusqu’à présent, ce qui donne plus de chances que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité. Sur la route, l’OGC Nice a perdu six fois et fait trois fois match nul en 11 matches jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra travailler dur lors de sa visite au stade du FC Toulouse s’il veut améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de Toulouse. En fait, les chiffres montrent six victoires, six défaites et neuf nuls en faveur du FC Toulouse. L’équipe locale a également connu une série de trois victoires consécutives à domicile contre Nice. La dernière rencontre de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par une victoire 3-0 pour Nice.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue 1, on peut constater qu’il y a une différence de 20 points en faveur de l’équipe visiteuse. Le FC Toulouse entame le match avec 13 points et se trouve à la vingtième place avant le match. Pour sa part, l’équipe visiteuse compte 33 points et se trouve à la onzième place du concours.

Toulouse – Nice composition des équipes

Nice : Benitez – Burner, Sarr, Dante (c), Nsoki – Boudaoui, Cyprien, Lees-Melou – Claude-Maurice, Dolberg, Maolida.

Toulouse : Reynet – Amian, Moreira (c), Isimat-Mirin, Sylla – Sangaré – Dossevi, Koné, Boisgard, Makengo – Sanogo.