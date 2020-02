Streaming : Toulouse – Strasbourg en direct live à partir de 19h00

Mercredi prochain, à 19h00, se jouera le match du 23ème tour de la Ligue 1, au cours duquel nous verrons Toulouse et Strasbourg s’imposer au Stade de Toulouse.

Le FC Toulouse affronte la vingt-troisième journée du tournoi avec la volonté de revenir en force après le match nul 0-0 contre l’Amiens SC lors de son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois de leurs 22 matches à ce jour en Ligue 1, inscrivant 21 buts et en concédant 47.

Le match sera diffusé sur beIN Sports Max 7 et en streaming sur l’application beIN Connect le mercredi 5 février à 19h00.

Du côté des visiteurs, le Racing Strasbourg a été battu 2-1 lors de son dernier match contre l’OSC Lille. Il espère donc mettre un terme à sa mauvaise passe et réorienter sa fortune dans le championnat.

En référence à la performance dans leur stade, le FC Toulouse a un bilan de trois victoires et sept défaites en 10 matchs joués dans leur enceinte, de sorte que les visites au Stade de Toulouse ne sont généralement pas les plus compliquées pour les visiteurs. Sur la route, le Racing Strasbourg a un bilan de trois victoires, sept défaites et un nul en 11 matches joués. Il devra donc travailler dur pour gagner des points lors de sa visite au stade du FC Toulouse pour tenter de casser les statistiques.

Le FC Toulouse a déjà disputé d’autres matches dans le passé et le résultat est le suivant : une victoire, quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs quatre dernières visites au stade de Toulouse. La dernière rencontre entre Toulouse et Strasbourg dans le cadre de cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 4-2 en faveur des visiteurs.

Si l’on considère leur position dans le classement de la Ligue 1, les visiteurs devancent leurs adversaires de 17 points. L’équipe de Denis Zanko est à la vingtième place avec 13 points au tableau. Les visiteurs sont en onzième position avec 30 points.