Streaming : Toulouse vs Rennes en direct live à partir de 20h00

Ce soir le TFC reçoit le stade de Rennes à partir de 20h00 pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Ce match sera suivre en direct sur beIN sport 5 et sur l’application de streaming beIN connect

Le FC Toulouse est impatient de remporter le match du vingt-septième tour après avoir subi une défaite contre l’OSC Lille lors du match précédent par un résultat de 3-0.

Du côté des visiteurs, le Stade de Rennes s’est imposé 2-1 contre Nîmes lors du dernier match de la compétition, Mbaye Niang ayant marqué le seul but.

Toulouse vs Rennes en streaming

En se concentrant sur la performance à domicile, le FC Toulouse a gagné trois fois et a été battu neuf fois en 12 matches jusqu’à présent. Il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre d’autres points dans le championnat. En termes de départs, le Stade de Rennes détient un record de cinq victoires, cinq défaites et trois nuls en 13 parties jouées.

Les rivaux se sont déjà rencontrés au Stade de Toulouse et le bilan est de huit victoires, six défaites et six nuls en faveur du FC Toulouse. La dernière fois que Toulouse et le Stade de Rennes se sont rencontrés dans ce tournoi, c’était en octobre 2019, et le match s’est terminé par un score de 3-2 pour les visiteurs.

Au classement de la Ligue 1, les visiteurs devancent leurs adversaires de 31 points. L’équipe locale, avant ce match, est à la vingtième place avec 13 points au classement. Les visiteurs, en revanche, ont 44 points et occupent la troisième place du tournoi.

Toulouse vs Rennes les compos

Toulouse : Reynet – Moreira, Amian, Isimat-Mirin, Sylla – Dossevi, Sangaré, Vainqueur, Gradel (c) – Koulouris, Sanogo.

Rennes : Mendy – Traoré, Gnagnon, Da Silva (c), Maouassa – Raphinha, Bourigeaud, Camavinga, Niang – Del Castillo, Hunou.