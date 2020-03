Streaming : Voir Lyon vs Saint-Etienne en direct live

L’Olympique lyonnais est serein pour affronter Saint-Etienne dans un derby toujours aussi tendu, après avoir battu le FC Metz 2-0 au Stade Saint Symphorien, grâce à des buts de Houssem Aouar et Moussa Dembele.

De son côté, l’AS Saint-Étienne a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Stade de Reims lors de son dernier match.

En termes de performances à domicile, l’Olympique lyonnais a gagné quatre fois, a été battu quatre fois et a fait quatre fois match nul en douze rencontres jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des jeux à domicile pour ajouter un bon point à son palmarès. Sur la route, l’AS Saint Etienne a un record de quatre victoires et neuf défaites en 13 matchs joués jusqu’à présent.

OL-Saint-Etienne en streaming

Pour voir le match OL-ASSE en streaming vous devrez vous connecter à My Canal ou sur les autres applications de Canal +

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions au stade Groupama, avec pour résultat 12 victoires, deux défaites et six nuls en faveur de l’Olympique lyonnais. La dernière rencontre entre Lyon et Saint-Étienne dans cette compétition remonte à octobre 2019 et s’est terminée par une victoire 1-0 de Saint-Étienne.

En analysant leur position dans le classement de la Ligue 1, on constate que les hôtes devancent l’Olympique de Lyon de huit points. L’Olympique lyonnais entre dans le match avec 37 points dans sa boîte et se retrouve à la septième place avant le match. Pour leur part, les visiteurs ont 29 points et se trouvent à la quinzième place du tournoi.

#OLASSE Sortir les griffes dans le derby ! 🦁🔴🔵https://t.co/d4UwpOksbE — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2020

OL-ASSE : Compos des équipes

Lyon : Lopes – Denayer (c), Marcelo, Andersen – Rafael, Tousart, Aouar, Marçal – Traoré, Dembélé, Terrier.

St Etienne : Moulin – Fofana, Saliba, Kolodziejczak – Debuchy (c), Cabaye, M’vila, Trauco – Honorat, Diony, Bouanga.