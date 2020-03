Thiago Silva soutient sa fuite vers le Brésil

Malgré les mesures prises par l’Elysée, Les joueurs sud-américains du PSG ont contourné le confinement à grande échelle en France et ont choisi de fuir dans leur pays. Neymar, Cavani, Thiago Silva en sont quelques exemples. La défense a décidé de proposer sa version des faits et, incidemment, de clarifier les propos malheureux de sa femme sur Instagram.

20/03/2020 à 11:07

CET

SPORT.es

Le défenseur de l’équipe parisienne a affirmé dans la chaîne ‘SporTV’ qu’il se sent français, au-delà de ce que son passeport indique et a apprécié les actions entreprises par Emmanuel Macron pour atténuer la crise déclenchée par COVID-19. “Le président Macron a été inspiré par l’Italie pour prendre des mesures de confinement. Malgré tout, la France ne s’est pas totalement protégée contre le coronavirus“a exprimé le Brésilien.

Le vétéran central, si souvent lié à Barcelone, a voulu envoyer un message de sensibilisation à ses concitoyens. “Au Brésil, nous avons le temps de nous attaquer à la situation. J’espère que la crise n’est pas aussi violente qu’en Europe. C’est notre espoir. Les gens devraient prendre conscience de la gravité dès que possible. Ce ne sont pas des vacances. Les plages doivent être vidées. Vous devez rester à la maison pour que la normalité revienne le plus tôt possibleclaqua-t-il.

Thiago Silva a également confirmé qu’il poursuivrait le plan de formation établi par les services médicaux du PSG du Brésil et a souligné que le travail physique et la nourriture seront essentiels pour maintenir la forme.