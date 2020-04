Tony Parker se prépare à réussir les salles de classe

La légende du basket français, Tony ParkerVous pouvez maintenant avoir une chaise dans les bureaux, mais d’une équipe de football.

04/11/2020 à 19:16

CEST

Les chiffres pour que Parker succède à Jean-Michel Aulas à la tête de l’Olympique de Lyon La Ligue 1 prend forme. L’ancien joueur, qui a pris sa retraite en 2015 après l’Eurobasket, fera partie du conseil d’administration du club français lors de la prochaine réunion prévue, et sa position dans le club se renforce.

“C’est un honneur d’être considéré pour le poste par Jean-Michel Aulas. Je sais que vous me considérez pour cela. Je suis conscient du travail que cela impliquerait et des responsabilités qui en découleraient. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais si un jour il me demande de lui succéder, c’est quelque chose que je ne pourrais pas rejeterParker a expliqué à Eurohoops les rumeurs qui semblent plus que vraies.

Pour l’instant, Parker devrait attendre, au moins, jusqu’en 2023. C’est la date que Aulas a décrétée pour sa retraite du football.

Actuellement, Lyon, qui fait déjà partie des compétitions européennes, détrône le PSG en tête du classement de Ligue 1, ce qui n’a pas été réalisé depuis l’arrivée des pétrodollars au club de la capitale. Avant la pause du coronavirus, le club Aulas était septième au classement, en dehors des positions européennes, et 24 points derrière le leader après 28 jours de jeu.