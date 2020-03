Tragédie d’Emiliano Sala: aucune autre action après l’arrestation d’un homicide involontaire

Emiliano Sala est décédé dans un accident d’avion en 2019.

La police a déclaré qu’un homme ne fera face à aucune autre action après avoir été arrêté pour suspicion d’homicide involontaire à la suite du décès d’Emiliano Sala.

Sala, 28 ans, a été tué dans un accident d’avion en janvier 2019 après avoir signé pour Cardiff City du côté de la Ligue 1 Nantes.

Un homme a été arrêté en juin 2019 par la police du Dorset, soupçonné d’homicide involontaire coupable par un acte illégal, mais il ne fera face à aucune autre action.

L’inspecteur-détective Simon Huxter a déclaré: “Nous avons procédé à un examen détaillé des circonstances de la mort de M. Sala. Il s’agit d’une enquête complexe impliquant l’examen d’une grande quantité de preuves et en liaison avec diverses organisations.

“Une enquête sur le fonctionnement du vol se poursuit et celle-ci est dirigée par la CAA et il serait donc inapproprié pour nous de faire d’autres commentaires pour le moment.”

Sala a signé pour Cardiff pour 15 millions de livres sterling mais n’a jamais joué pour le club. Un avion transportant l’attaquant et pilote argentin David Ibbotson, 59 ans, a perdu le contact avec le contrôle de la circulation aérienne au nord de Guernesey le 21 janvier 2019, et le corps de Sala a été retrouvé plus tard en février. Le corps du pilote Ibbotson n’a pas été retrouvé.

Une audience au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est prévue pour le printemps concernant le différend entre Cardiff et Nantes au sujet des frais de transfert de Sala.

Cardiff ne croit pas qu’ils soient responsables, mais la FIFA a décidé que le club de championnat devait payer le premier versement de 6 millions de livres sterling.

Un communiqué du TAS a déclaré: “Une procédure d’arbitrage d’appel a été ouverte. Une audience devrait être fixée au printemps 2020. Une sentence finale n’est pas attendue avant juin 2020.”