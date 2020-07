Transfer Talk duo de Manchester se bat pour Skriniar et Koulibaly

La pandémie de coronavirus a rendu la fenêtre de transfert estivale incertaine, mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP HISTOIRE: Les clubs de Manchester s’affronteront pour Koulibaly et Skriniar

The Independent rapporte que Manchester United et Manchester City pourraient s’affronter à la fois Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar dans les prochains mois.

City, qui a perdu sa couronne de Premier League contre Liverpool cette saison, a désespérément besoin de quelques renforts défensifs après une série de mauvais résultats tout au long de la campagne. La star de Naples Koulibaly serait leur cible principale, mais l’Inter Milan pourrait être influencé par un éventuel accord de swap impliquant Skriniar et Sergio Aguero.

Milan Skriniar est un défenseur central qui attire les deux clubs de Manchester, ainsi que Kalidou Koulibaly. Photo de Claudio Villa – Inter / Inter via .

Alors que United s’est principalement concentré sur l’attaque des joueurs, Koulibaly et Skriniar ont été considérés comme des cibles à long terme pour les Red Devils, ce qui pourrait bien déclencher une guerre d’enchères entre les voisins.

Arteta confirme qu’Arsenal veut garder Ceballos

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé que le club voulait essayer de garder le milieu de terrain Dani Ceballos, rapporte le Evening Standard.

Le sort de prêt de l’Espagnol populaire du Real Madrid expirera à la fin de la saison, mais après une forte forme depuis le redémarrage, Arteta n’est pas trop impatient de le voir quitter les Émirats.

Lorsqu’on lui a officiellement demandé s’il voulait ou non le garder dans les livres, le patron a dit: « Oui, nous parlons au club, évidemment nous ne sommes pas propriétaires du joueur. Il n’est pas entre nos mains alors les clubs devront avoir une communication et voir ce que nous pouvons faire « .

Un homme qui aime Ake?

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a peut-être révélé son intention de recruter le défenseur de Bournemouth Nathan Ake ce week-end dernier, selon le Telegraph.

United a battu les vainqueurs 5-2 contre les Cerises samedi après-midi, donnant un nouvel élan à leurs espoirs de qualification en Ligue des champions, mais il semble que Solskjaer ait déjà l’œil sur le mercato estival.

Lorsque les caméras BT Sport ont tourné après le match, Solskjaer aurait déclaré à Ake: « Nous avons besoin d’un arrière-centre du pied gauche, alors continuez. »

Alors que certains le passeront pour un non-sens, le rapport Telegraph susmentionné confirme que le club est en effet sur le marché pour un défenseur du pied gauche. Si cela ne suffisait pas, le Mail écrit que Ake pourrait faire partie des mesures de réduction des coûts pour le club de la côte sud menacé de relégation cet été.

Tap-ins

– Crystal Palace avance avec des plans pour essayer de signer la sensation celtique Odsonne Edouard, rapporte le Sun. Les Eagles admirent le Français depuis un certain temps maintenant, et ils soupçonneraient une offre ambitieuse de 25 millions de livres afin de garantir sa signature. Celtic avait précédemment précisé qu’Edouard, 22 ans et qu’il lui reste deux ans sur son contrat actuel, n’est pas à vendre.

– Bristol City et Queens Park Rangers sont deux des nombreux clubs intéressés à recruter le milieu de terrain de Rapid Vienna Stefan Schwab cet été, rapporte le Mail. Le joueur de 29 ans sera disponible en transfert gratuit à la fin de la campagne, et malgré l’intérêt de l’Allemagne et de l’Italie, il serait plus intéressé par un passage en Angleterre.