Tuchel critique le parti de ses joueurs après la défaite de Dortmund

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas TuchelIl a critiqué le fait que plusieurs de ses joueurs aient participé à une fête jeudi dernier, deux jours après que l’équipe a subi une défaite à Dortmund qui compromet leurs options de continuité en Ligue des champions.

22/02/2020 à 16h34

CET

SPORT.es

“Nous ne sommes pas satisfaits de l’image de la fête”, a déclaré le technicien de la conférence de presse, à l’occasion de l’anniversaire de l’Uruguay. Edinson Cavani et les argentins Mauro Icardi et Ange de Marie, à laquelle presque tous les membres du personnel ont participé.

Tuchel Il a avoué avoir été “surpris” par la diffusion sur les réseaux sociaux d’images de la célébration, dans lesquelles il pouvait voir danser sans chemise pour Cavani, Leandro Paredes ou Keylor Navas, à côté d’un fougueux Neymar.

L’entraîneur a semblé se mordre la langue lorsqu’il a répondu à des questions sur cette célébration: “J’ai été surpris hier après-midi en regardant cette vidéo. Nous avons parlé dans les vestiaires. Il doit rester à l’intérieur. C’était un jour de congé, c’était sa vie privée, mais nous avons discuté et ce que nous avons dit doit rester à l’intérieur … Je n’arrêterai pas de donner mon avis au groupe. “

La célébration était un nouveau chapitre des problèmes qui traînent au PSG, qui a sauté au premier plan après la défaite 2-1 contre le Borussia lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Tuchel, qui avait précédemment critiqué la célébration de l’anniversaire de NeymarIl a également dû répondre aux critiques du Brésilien après le match, quand il a déclaré que le club ne l’avait pas laissé jouer les matchs précédents en raison d’une blessure qu’il avait niée.

“La décision a été prise entre les médecins, le club et moi. Imaginez que nous le mettions et que sa blessure soit aggravée et que nous le perdions pendant trois mois. Ils nous auraient davantage critiqués”, a expliqué l’entraîneur.

Face à ces situations, Tuchel a salué l’humeur de son équipe, qui a déclaré qu’il est capable de grandir en période d’adversité.

Il a donné comme exemple le double duel de l’année dernière contre Liverpool en phase de groupes. Au match aller à Anfield, ils ont perdu, mais ils savaient comment réagir au retour, quand la victoire était nécessaire pour se qualifier pour les huitièmes.

“J’ai l’impression que mes garçons sont très compétitifs et ils le sont davantage lorsque les choses ne sont pas confortables, cela me donne confiance. Après une défaite, ils sont plus compétitifs. Maintenant, ils ont l’ambiance dont nous avons besoin”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur a reconnu que devant Dortmund, ils n’avaient pas la même soif de victoire que les Allemands.

“Nous n’avions pas la même détermination que Dortmund pour gagner le match. Nous n’avions pas non plus le potentiel de nous adapter à la situation, de faire ce qui était nécessaire. Ce n’était pas notre pire match mais ce n’était pas horrible non plus. Il y a des choses que nous devons améliorer, nous allons essayez “, at-il dit.