Tuchel défend Neymar

Tomas Tuchel a comparu à la conférence de presse avant le match contre Amiens, et a parlé de la les engagements publicitaires de leurs footballeurs et notamment de Neymar. L’entraîneur allemand a défendu sa star, et a prétendu le savoir depuis des semaines.

14/02/2020

À 17:32

CET

Alex Carazo

Neymar s’est rendu en Allemagne pour présenter une ligne de vêtements avec son nom de marque Replay, la “collection NJR Replay”. Il n’est pas encore remis de sa blessure et, interrogé lors d’une conférence de presse, Tuchel a répondu: “Je le savais depuis des semaines. Il l’a organisé et c’était clair avec le club. Il n’y a pas de problème.”.

De plus, l’entraîneur a également commenté les engagements publicitaires avec ses sponsors de plusieurs de ses joueurs. “Vous pouvez toujours décider si un joueur doit se reposer. Nous en discutons. Je sais quand un joueur peut voler et nous établissons cet engagement. La communication entre le club et moi est très bonne“, a-t-il assuré.

L’attaquant brésilien semblait disponible devant le Dijon, mais il était à nouveau faible. Quant à savoir s’il participera au match contre Amiens, Tuchel a déclaré qu ‘”il a participé à l’entraînement, mais sans contester le” jeu “. À l’entraînement, il est plus protégé car il peut jouer en tant que joker. Nous déciderons à la dernière minute s’il doit jouer.

Il Le Paris Saint-Germain disputera un match de Ligue 1 samedi à 17h30 contre Amiens, l’avant-dernière annonce. L’équipe Tuchel tentera d’ajouter une nouvelle victoire et de garder la distance avec le deuxième classé, l’Olympique de Marseille.