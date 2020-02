Tuchel et la tâche ardue de contrôler les costumes

Les costumes de PSG C’est indomptable. Tu sais Thomas Tuchel, qui après un an et demi Paris traiter avec des jeunes en difficulté pourrait presque tweeter sur le sujet lui-même Pedro Garcia Aguado. Les deux coqs du corral sont amenés au technicien allemand par le chemin de l’amertume, Neymar et Mbappé.

«Nous gagnons avec différentes équipes, nous montrons une mentalité extraordinaire. Samedi, nous avons battu Montpellier 5-0 et on ne parle pas du jeu, mais de Kylian et Ney& rdquor ;, a déploré l’entraîneur allemand hier lors de la conférence de presse précédant le match de mardi à Nantes.

Mbappé a un contrat

À propos du Français, l’entraîneur de PSG Il a évité de se mouiller trop après le choc ce week-end quand il a décidé de le retirer du terrain. «Je prends des décisions sportives. Je suis coach, je ne fais pas de politique. Je suis sûr que les costumes comprennent. Le jeu était fermé et il était temps de jouer avec Icardi et Cavani& rdquor;, condamné Tuchel.

Dans ce sens, il a également voulu souligner que sa relation avec le Français est intacte: Sé ‘je sais qu’il ne veut pas être remplacé, c’est normal, mais je veux aussi donner des minutes aux remplaçants. Ce n’est rien de personnel entre lui et moi. Je ne pense pas que samedi aidera Mbappé à quitter le club. C’est notre joueur et il a un contrat.

La fête de Neymar

Tuchel il a également survécu comme il le pouvait aux questions sur la fête d’anniversaire que Neymar a célébrée bruyamment dimanche matin à Paris. “Est-ce la meilleure façon de préparer un match? Pas du tout. Est-ce le pire qui puisse arriver? Ni l’un ni l’autre. C’est dommage car nous leur donnons la possibilité de dire du mal de nous », a déploré le technicien des parisiens. Le Brésilien est tombé en retard sur la liste en raison d’une blessure.

Compositions probables

Nantes: Lafont; Appiah, Wagué, Krhin, Traoré; Louza, Touré; Bamba, Blas, Simon; Emond

PSG: Keylor Navas; Meunier, Kouassi, Kehrer, Kurzawa; Disons Maria, Verratti, Gueye, Draxler; Icardi et Mbappé.