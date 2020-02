Un but exceptionnel de Payet prolonge la série de victoires de Marseille

Un splendide but de Dimitri Payet a permis à Marseille de battre le bas du tableau de Toulouse au Vélodrome et de s’imposer 1-0, ce qui lui permet de consolider sa deuxième place en Ligue 1.

Bien que le titre soit une utopie puisque le Paris SG, leader, compte 9 points d’avance avant d’accueillir Lyon demain, l’équipe de l’entraîneur portugais André Villas-Boas et du directeur sportif Andoni Zubizarreta est en bonne voie pour se hisser à la deuxième place et se qualifier pour la Ligue des champions, puisqu’elle prend 9 points sur Rennes et Lille, troisième et quatrième.

inclus dans six des sept derniers buts

Marseille est en bonne forme, comme en témoigne le fait qu’elle n’a plus perdu depuis 13 matches (depuis sa victoire 4-0 contre le Paris SG le 27 octobre) et 16 dans toutes les compétitions. En 2010, c’est une série qui n’a pas été atteinte depuis dix ans. De plus, son but, mené par le vétéran Steve Mandanda, est resté invaincu lors de six des sept derniers matchs, dont deux en Coupe de France. En fait, en 2020, ils n’ont pas concédé un seul objectif.

Bien que Toulouse soit le club le moins bien placé dans les grands championnats européens, avec seulement 13 points et 17 défaites en 24 matches, Marseille n’a pas eu la tâche facile pour affirmer sa prétendue supériorité après une première mi-temps désastreuse. En effet, Aaron Leya-Iseka a pu marquer contre son ancienne équipe avec seulement 18 secondes de jeu dans un face à face avec Mandanda, mais après avoir récupéré le ballon, il a frappé le poteau,

Payet, à nouveau décisif avec son huitième but

Marseille n’a pas créé d’occasions avant la pause et s’est ensuite quelque peu améliorée. L’un des rares joueurs à avoir été épargné dans cette période d’ouverture a été Payet, qui s’est à nouveau montré décisif pour l’Olympique en faisant la différence à la 51e minute avec un coup de foudre de 25 mètres. C’est le huitième but qu’il marque en Ligue 1 et il devient le meilleur buteur de son équipe, dépassant les 7 de l’Argentin Dario Benedetto, qui était absent aujourd’hui pour cause de blessure. Mercredi, au tour précédent, Payet a ouvert la victoire contre Saint-Etienne (0-2) par un autre grand but.

Leya Iseka a eu une autre grande chance à la 81e minute, mais sa volée a été déviée par Mandanda au grand désespoir d’une équipe toulousaine qui méritait mieux.