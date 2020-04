Un hommage à Pape Diouf, pionnier de l’Afrique dans le football européen

Le monde du football africain a été plongé dans le deuil le 31 mars, suite à l’annonce que le journaliste sénégalais devenu agent Pape Diouf, premier président noir d’un club d’une grande ligue européenne, était devenu la première défaite sportive de premier plan du continent à le coronavirus.

Diverses figures du football africain à travers l’histoire pourraient raisonnablement être classées parmi les pionniers, mais Diouf, qui a été nommé président de l’Olympique de Marseille en 2005, occupait une position de pouvoir, de proéminence et d’influence au sein du jeu européen qu’aucune autre personnalité noire n’a égalée avant ou depuis.

Aucune autre figure ne représente, plus catégoriquement que Diouf, le pont entre les mondes du sport africain et français.

Né en 1951 au Tchad de parents sénégalais – son père était membre du Compagnon de libération du général Charles de Gaulle – Diouf a grandi à Richard-Toll, à la frontière sénégalo-mauritanienne, et à Dakar.

À 18 ans, alors que l’indépendance a déjà traversé l’Afrique, il est envoyé à Marseille pour terminer ses études par son père, qui sert au Tchad alors que le pays est encore une colonie française.

Il est arrivé le 25 avril 1970 et, malgré les plaintes contre le vent et le froid, il a commencé une longue et profonde histoire d’amour avec la ville de Phocean.

Après avoir interrompu prématurément ses études à Sciences Po, Diouf a choisi de ne pas suivre les souhaits de son père de rejoindre l’armée, mais il s’est plutôt lancé dans une carrière de journaliste sportif, d’abord en tant que pigiste à La Marseillaise, avec le club au cœur de la ville, OM, son rythme.

C’est ici, à cette jonction entre le sport et l’Afrique, que Diouf a rencontré le légendaire gardien camerounais Joseph-Antoine Bell, qui a facilité l’entrée du jeune homme dans les rouages ​​du football français et l’a mis en route pour un rôle de premier plan dans l’un des Les grandes institutions européennes.

“Quand je suis arrivé à Marseille en 1985, il était journaliste local, nous sommes donc devenus amis et amis pendant des années”, a déclaré Bell à ESPN dans une conversation ponctuée de rires et d’angoisse.

“[It’s important] d’avoir quelqu’un que nous connaissons lorsque nous arrivons dans un nouvel endroit, quelqu’un avec qui nous pouvons parler librement.

“Nous nous sommes bien parlés tous les jours, nous nous sommes vus à l’entraînement le matin, puis à 16 heures, nous passions du temps ensemble tous les jours jusqu’à 19 heures, puis nous reparlions au téléphone le soir.

“Ce qui vous relie, ce sont des valeurs partagées, et pour lui, l’argent était bon, mais l’argent ne comptait pas vraiment. Donc, même en tant que joueur professionnel à Marseille, je pouvais passer du temps avec lui – un journaliste – sans aucun problème, et nous pouvions parler de tous les sujets. Il n’y avait rien dont nous n’ayons pas discuté. “

Après 12 ans à La Marseillaise, Diouf rejoint un quotidien nouvellement lancé, Le Sport, en tant que correspondant régional, mais il est contraint de chercher un nouveau métier lorsque la nouvelle entreprise se termine en juin 1988.

À ce stade, Bell, alors arrivé à la fin de son temps en tant que n ° 1 de l’OM et cherchant de nouveaux pâturages, a suggéré que son ami cherche une nouvelle profession pour gérer les joueurs, superviser leurs responsabilités financières et leurs contrats et rechercher de nouvelles opportunités d’emploi.

“Cette amitié nous a permis d’établir une confiance totale, alors je lui ai demandé de devenir mon agent”, a déclaré Bell à ESPN. “Je n’avais pas vraiment besoin d’un agent, mais j’avais eu un agent blanc, et je pensais que si les autres pouvaient le faire [this job], puis [Pape] peut aussi le faire.

“Nous avons parlé tous les jours des problèmes auxquels sont confrontés les joueurs, et ensemble nous avons pensé qu’il pouvait bien faire cela. Au début, je lui ai dit ce qu’il devait dire aux joueurs ou aux officiels du club, mais son seul problème était de trouver des joueurs.”

“Quand vous êtes avocat, vous avez toujours besoin de quelqu’un pour vous donner ce premier dossier. Une fois que vous avez un dossier très médiatisé, les gens vous voient et vous connaissent. C’est la même chose avec les agents. Une fois qu’un joueur signe et que d’autres voient les reportages télévisés, les photos, la ligne dans le journal, alors d’autres le connaîtront. “

Lorsque Bell a signé pour Bordeaux en 1989, il a veillé à ce que Diouf l’accompagne à la signature du contrat pour gagner en visibilité et une certaine authenticité. Peu de temps après, Diouf avait ajouté Abdoulaye Diallo, l’international sénégalais Pape Fall, le Camerounais François Omam-Biyik et l’international français d’origine ivoirienne Basile Boli à son écurie de clients.

Au cours des années suivantes, certains des grands noms du football français sont tombés sous la direction de Diouf.

“De toute évidence, il est un pionnier dans tout ce qu’il a fait”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool Mohamed Sissoko à ESPN.

“Dans le domaine du journalisme, il a laissé sa marque. En tant qu’agent, il a été l’un des premiers agents africains, et il a supervisé de grands joueurs qui ont eu une belle carrière, comme Marcel Desailly et d’autres”.

Marc-Vivien Foe, William Gallas, Bernard Lama, Frédéric Kanoute et Didier Drogba figuraient parmi les personnalités de haut niveau de Diouf, et plus récemment, il a contribué à l’avancement professionnel de Samir Nasri et des frères Ayew, André et Jordan. Beaucoup de ses anciennes accusations témoignent de sa chaleur et de sa loyauté après sa mort.

“La confiance n’est pas donnée, elle est gagnée”, a déclaré Fall à ESPN, “et ce monsieur était quelqu’un de vraiment sincère en qui vous pouviez faire confiance.

“Nous sommes tristes mais aussi fiers que le monde du sport – et même au-delà de cela – ait honoré un gars qui était, tout simplement, un grand, grand homme.

“Il était une icône, un homme de conviction, engagé, généreux, un grand humaniste. Il avait de l’intégrité, était cultivé et un rare exemple de guide, un guide à la fois digne et sincère.”

Boli a décrit son défunt ami comme un “grand frère” après avoir appris sa mort, et d’autres se sont souvenus comment les qualités personnelles et humaines de Diouf, ainsi que ce qu’il décrivait à la télévision française comme ses “valeurs africaines”, étaient à la base de sa réussite professionnelle.

“Peu de gens dans le monde du football m’ont touché ou ont eu un impact comme vous l’avez pu avoir dans ma vie ou dans ma carrière”, a écrit Nasri sur Instagram.

“Tu as toujours été un mentor, tu étais mon premier agent, tu étais mon président, et c’est le cœur lourd que je dois dire au revoir. Tu es parti trop tôt, et je ne t’oublierai jamais.”

Le travail de Diouf avec tant d’acteurs éminents de l’OM – joueurs et officiels de club – a conduit à sa nomination en 2004 en tant que directeur général du club, chargé de superviser les affaires sportives.

Suite à de mauvais résultats au début de la campagne 2004-05 et aux inquiétudes suscitées par la gestion du club, le président marseillais Christophe Bouchet – un autre ancien journaliste – a démissionné à l’automne, avec Diouf comme successeur.

“Principalement, il a d’abord été un partisan”, a déclaré Bell. “Il est arrivé à 18 ans et à Marseille, il n’y a rien à part l’Olympique.

“Quand il est devenu directeur sportif, c’était un peu comme si un fils de la ville était arrivé au cœur du club, sans quitter son domicile. Les conditions étaient favorables pour faire quelque chose de bien, et il a eu un impact.”

Au cours des quatre prochaines années, Diouf a supervisé une renaissance de la fortune marseillaise. Le titre de Ligue 1 s’est avéré difficile à atteindre, mais l’équipe a affiché trois classements parmi les trois premiers au cours des saisons successives entre 2006 et 2009 et était des éliminatoires réguliers de l’UEFA Champions League.

L’actuel entraîneur de France Didier Deschamps a été nommé directeur de l’OM en mai 2009, mais un mois plus tard, Diouf a quitté son poste – conséquence de désaccords personnels avec le président du club Vincent Labrune et d’un manque d’argenterie.

“En tant que président de Marseille, il a accompli de grandes choses”, a déclaré Sissoko, “et c’est une personne à laquelle nous devons le respect.

“C’est le genre de personne qui nous a ouvert des portes [black Africans], qui nous a montré comment nous porter et avoir un vrai respect envers les gens. Pour moi, Pape était quelqu’un qui a tout mon respect.

“Je l’ai rencontré plusieurs fois, nous avons eu la chance de parler ensemble, et vraiment, c’est une personne que j’admire énormément, et c’était une très belle personne.”

Diouf a ensuite été inculpé – et acquitté – pour des transactions financières irrégulières liées aux transferts de joueurs, et en 2012, il a reçu une Légion d’honneur – la plus haute décoration honorifique française – de l’ancien président français François Hollande.

Il a également investi dans l’École européenne de communication et l’Institut européen de journalisme de Marseille et, fin 2013, il est entré dans la politique locale mais n’a pas réussi à obtenir un siège au conseil municipal de la ville lors des élections de 2014.

Bell a déclaré que cette dernière décision était une entreprise erronée, bien que motivée par l’amour durable de Diouf pour la ville et son désir de servir Marseille, car Diouf – un orateur éloquent, articulé et engageant – a confondu la popularité sportive avec une popularité civique plus large.

“Il a confondu les 40 000 fans du stade Vélodrome avec la population de la grande région de Marseille”, a déclaré Bell dans une évaluation brutale de la carrière politique de son ami.

Malgré cet échec, des bannières ont été accrochées dans la ville pour commémorer Diouf à sa mort plus d’une décennie après qu’il a quitté son poste de président de l’OM, ​​et L’Equipe a consacré sa première page en hommage à “Notre Pape”.

“Il ne rêvait pas d’être le premier à faire ceci ou cela, et quand il est devenu agent, nous n’avons pas parlé de la fraîcheur”, a déclaré Bell. “C’est juste que l’occasion s’est présentée, et nous avons dû le faire.

“Diouf a été le premier agent noir, et maintenant vous avez des agents noirs partout, et cela ne surprend personne, ce qui signifie qu’il a eu un impact positif. Lorsque le premier est bon, il ouvre la porte aux autres.

“Les problèmes auxquels les agents sont confrontés et les questions auxquelles ils doivent répondre sont de savoir s’ils sont moraux ou s’ils sont des personnes intègres. De toute évidence, il a été jugé favorablement à cause de tous ceux qui l’ont suivi. Les gens parlent encore de lui parce qu’il a été le premier .. . et le seul. “

Diouf, qui vivait entre le Sénégal et Marseille ces dernières années, était en mauvaise santé avant de contracter le coronavirus et a été hospitalisé en mars à Dakar.

“Je savais qu’il n’avait pas été bien, à vrai dire. Il avait un mal de dos”, a déclaré Bell. “Mais nous avons plaisanté ensemble. Vous n’imaginez jamais réellement la mort.”

Après avoir été placé sous respirateur, des plans ont été mis en place pour transférer Diouf à Nice pour traitement, mais il était trop malade pour faire le voyage et a succombé à la maladie le 31 mars.

Pour Sissoko, l’héritage de Diouf ne se limite pas au sport ou au football, mais est un exemple de la manière dont une éducation, des valeurs et un esprit d’entreprise africains peuvent sous-tendre une carrière entrepreneuriale réussie en Europe et la transition entre les continents.

“Son impact a été son esprit”, a déclaré Sissoko.

«L’impact qu’il a eu dans le domaine du football a été un exemple pour tous les jeunes entrepreneurs, un exemple pour les jeunes, un exemple en Europe, en France, à Marseille et pour tout le continent.

“Nous pouvons voir que le voyage de Pape Diouf est très respectable et honorable, donc pour nous, c’est une icône, et c’est quelqu’un qui nous a ouvert certaines portes pour [Africans] de s’affirmer dans le domaine du football. “

Pape Diouf, journaliste, agent et administrateur de club, né le 18 décembre 1951, décédé le 31 mars 2020.