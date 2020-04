Un médecin du Stade de Reims se suicide après avoir contracté le coronavirus

Le Stade de Reims, club de Ligue 1 qui occupe la cinquième position, et toute la ville située au nord de Paris étaient sous le choc après avoir su le suicide du médecin du club, Bernard González, infecté par un coronavirus. Le médecin lui-même a écrit une lettre dans laquelle il relie COVID-19 à la décision de se suicider, bien qu’il n’ait plus divulgué la lettre, selon Le Parisien.

04/05/2020 à 21:22

CEST

sport.es

Le docteur Bernanrd González, 60 ans, était dans sa maison de quarantaine avec sa femme, qui a également contracté le coronavirus. Dans le club, il y en a beaucoup qui n’étaient même pas au courant de ce positif, donc la nouvelle est encore plus choquée.

Jean-Pierre Caillot, président du club du Stade de Reims, a exprimé ses sentiments sur les réseaux sociaux de l’entité football et a assuré que “les mots me manquent, je suis abasourdi, prosterné devant cette nouvelle”. Dans des déclarations au “Parisien”, un membre du club a expliqué que “je lui ai parlé la semaine dernière et il n’a jamais évoqué le sujet. C’est incompréhensible, un drame. Maintenant il va falloir prévenir les joueurs et le staff. Le choc sera terrible”, reconnu.

Choc aussi en ville

Le choc de cette mort dépasse le club où il exerçait depuis plus de vingt ans. Toujours dans la ville de Reims, avec environ 185 000 habitants, personne n’explique l’issue fatale. Le maire de la ville, Arnaud Robinet, a expliqué que le médecin Bernard Gonzalez “Il est une victime collatérale de COVID-19, car il avait été détecté positif et était en quarantaine. Je sais qu’il a laissé une note pour expliquer son geste, mais je ne connais pas son contenu.” Et il a assuré, attristé: “Il était un grand professionnel, reconnu et apprécié par tous & rdquor ;.