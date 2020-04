Un sponsor bordelais suspend son accord en pleine crise des coronavirus

Après que Kevin De Bruyne a annoncé qu’il retarderait sa retraite, Mark Ogden pense que la suspension est une mise à l’épreuve.

Le principal sponsor de Bordeaux, Bistro Regent, a légalement suspendu son contrat avec le club de Ligue 1 alors que le football français continue de souffrir financièrement de l’impact de la pandémie de coronavirus.

COVID-19 a décimé le sport, les grands événements mondiaux étant suspendus indéfiniment ainsi que les saisons de football nationales et continentales.

Bistro Regent, qui est une chaîne nationale de restaurants, et Bordeaux ont signé l’été dernier un contrat qui durerait jusqu’en 2023 et d’une valeur d’environ 1,5 million d’euros par an. Mais le propriétaire Marc Vanhove a déclaré à L’Equipe que des clauses de crise sanitaire ou d’intoxication alimentaire dans l’un de ses établissements avaient permis la rupture.

“Ne me demandez pas pourquoi je l’ai mis”, a déclaré Vanhove. “Je ne savais pas que cela allait se produire. En tout cas, ce sera ma décision. Si je dois choisir à un moment donné, je favoriserai évidemment le bien-être financier de Bistro Regent [over the Bordeaux deal].

“Moi aussi, j’ai une entreprise et je n’ai plus d’argent. Nous verrons les indemnisations en fonction de la date de reprise.”

“Tout dépend du moment où les choses reprennent. Si nous perdons 40% du chiffre d’affaires sur une période de 6 mois …”

Bien que Bordeaux soit le premier club en France à perdre son sponsor à cause du coronavirus, il pourrait y avoir des problèmes à venir pour d’autres – y compris le riche Paris Saint-Germain.

Les champions de France ont signé un contrat lucratif avec Accor Hotels pour promouvoir sa plateforme de fidélité Accor Live Limitless (ALL) dès le début de cette saison, un partenariat qui était l’un des quatre plus lucratifs du football européen à l’époque.

Bien que cet accord soit entièrement payé pour la saison 2019-2020, le chef d’Accor, Sébastien Bazin – lui-même ancien président du PSG – a suggéré que l’accord pourrait être compromis sans la reprise du football.

“Nos paiements sont effectués en deux versements”, a d’abord déclaré Bazin à RMC Sport. “Nous avons payé pour la dernière fois en janvier. En ce qui concerne juillet, les ligues doivent reprendre. Sinon, [the next instalment] ne sera probablement pas payé. “

S’adressant à Europe 1, Bazin a réitéré que les frais de la saison en cours avaient été payés et justifiait la logique de remettre en question le reste du contrat avec l’avenir inconnu.

“Nous avons déjà payé pour toute la saison”, a déclaré Bazin. “C’est une tempête dans un verre d’eau. Lorsque vous êtes sponsor, vous voulez de la visibilité.”

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a prévenu que les chances de reprise du football sont minces et déplorables Canal + et beIN Sports retiennent l’argent des droits TV qui devait être payé au début de ce mois, ce qui met la majorité des clubs professionnels en France en difficulté.

“Le pourcentage de chances que l’État accorde la permission de reprendre a considérablement baissé”, a-t-il déclaré à L’Equipe. “Le risque est élevé que l’État ne l’accorde pas.”

“Je regrette la position de Canal + et beIN Sports. Le fait qu’ils aient des inquiétudes sur ce qui va se passer est légitime. Ce qui me dérange, c’est de ne pas payer pour ce qui a au moins été joué.”

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment constitué un groupe d’étude qui a privilégié le bien-être financier à court terme des clubs les plus vulnérables, tandis qu’un groupe de représentants a été choisi pour négocier avec Canal et beIN pour parvenir à un compromis.

Aulas a confirmé la présence du président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi – l’une des personnalités de beIN – dans ce groupe de représentants.