Vidéo : Résumé du match Saint-Etienne – Nantes (0-2)

Nantes a joué et gagné 2-0 à l’extérieur dimanche au stade Geoffroy Guichard. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches.

Résumé du match Saint-Etienne – Nantes

L’AS Saint-Étienne a entamé la rencontre en cherchant à améliorer son bilan en qualification après avoir subi une défaite 2-1 contre le Racing Strasbourg lors du match précédent et était alors en triple défaite. Du côté des visiteurs, le FC Nantes a été battu 2-1 lors de son dernier match contre le SCO Angers. Le résultat signifie que Nantes est quatrième, tandis que Saint Etienne est quinzième à la fin du match.

🔚 C'est fini ! Le @FCNantes s'impose sur la pelouse de l'@ASSEofficiel pour la 1ère fois depuis le 26 novembre 2000 et se hisse à la 4e place du classement ! 👌 📝 Tout savoir sur la rencontre ➡️ https://t.co/DiukEUJeVv#ASSEFCN pic.twitter.com/x1elqX9HoM — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 12, 2020

Un bon début de match pour le FC Nantes, qui a pris un bon départ grâce au but de Mehdi Abeid à la 23ème minute, terminant la première période sur un score de 0-1.

La deuxième mi-temps a commencé de la meilleure façon possible pour les visiteurs, qui ont augmenté leur avance avec un but de Ludovic Blas quelques instants après la reprise, plus précisément à la 48e minute, pour terminer le match sur un score final de 0-2.

⏱ 48 ' I Gooooaaaal ! ⚽⚽

⚽ ⚽

⚽ ⚽

⚽ 🥅@ludo9722 double le score ! Sur une nouvelle passe décisive de @Simon27Moses, il croise une frappe parfaite ! Ce duo 😍 0⃣-2⃣ pic.twitter.com/k0asjKVX0I — FC Nantes (@FCNantes) January 12, 2020

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Pour l’AS Saint-Etienne, Charles Abi, Maxence Rivera et Edmilson Indjai Correia ont remplacé Ryad Boudebouz, Franck Honorat et Arnaud Nordin, tandis que les changements de visiteurs ont été effectués par Thomas Basila, Renaud Emond et Samuel Moutoussamy, qui sont entrés pour la Molla Wague, Abdoul Kader Bamba et Ludovic Blas.

L’équipe a reçu trois cartons jaunes, deux pour Wahbi Khazri et Sergi Palencia de l’équipe locale et un pour Imran Louza de l’équipe visiteuse.

⏱ 22 ' I Buuut ! ⚽⚽

⚽ ⚽

⚽ ⚽

⚽ 🥅@reelM_abeid ne se fait pas prier pour fusiller le gardien adverse d'une frappe surpuissante du gauche dans la surface ! 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/PL4DFRhZgd — FC Nantes (@FCNantes) January 12, 2020

Nantes a terminé le match avec trois points à l’extérieur et s’est hissé à la quatrième place avec 32 points en UEFA Europa League, tandis que l’équipe de Claude Puel était 15e avec 25 points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : l’AS Saint Etienne jouera contre l’Olimpique de Nîmes et le FC Nantes contre le FC Girondins Bordeaux.

Fiche technique

AS Saint Etienne : Stéphane Ruffier, Sergi Palencia, Loic Perrin, Harold Moukoudi, Miguel Trauco, Yohan Cabaye, Ryad Boudebouz (Charles Abi, min.46), Mahdi Camara, Arnaud Nordin (Edmilson Indjai Correia, min.82), Wahbi Khazri et Franck Honorat (Maxence Rivera, min.66)

FC Nantes : Alban Lafont, Dennis Appiah, Molla Wague (Thomas Basila, min.46), Andrei, Charles Traore, Ludovic Blas (Samuel Moutoussamy, min.80), Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba (Renaud Emond, min.67) et Moïse Simon

Stade : Stade Geoffroy Guichard

Buts : Mehdi Abeid (0:1, 23 minutes) et Ludovic Blas (0:2, 48 minutes)

Direct Live & Résumé de Saint-Etienne – Nantes

Fin du match, St Etienne 0, Nantes 2.

90+5′ Deuxième partie finale, St Etienne 0, Nantes 2.

90+4′ Disparu Yohan Cabaye (St Etienne).

90+4′ Renaud Emond (Nantes) a commis une faute dans la zone défensive.

90+3′ Mahdi Camara (St Etienne) manque un tir de la tête au centre de la surface, qui va trop haut après avoir été victime d’une faute.

90+1′ Sergi Palencia (St Etienne) a commis une faute dans la surface de réparation de l’équipe adverse.

90+1′ Charles Traoré (Nantes) est porté disparu.

90′ Tir raté par Yohan Cabaye (St Etienne), tir du droit de l’extérieur de la surface qui va trop haut. Edmilson Indjai Correia assiste.

86′ Tir raté par Maxence Rivera (St Etienne), tir du droit de l’intérieur de la surface de réparation, qui s’élève et s’éloigne sur la droite. Assisté par Wahbi Khazri.

85′ Disparu Harold Moukoudi (St Etienne).

85′ Renaud Emond (Nantes) a commis une faute dans l’opposition.

84’Sergi Palencia (St Etienne) a commis une faute dans la surface de réparation de l’équipe adverse.

84′ Mehdi Abeid (Nantes) a disparu.

83′ Wahbi Khazri (St Etienne) a commis une faute sur le côté droit.

83′ Charles Traoré (Nantes) est porté disparu.

82′ A St Etienne, Edmilson Indjai Correia entre sur le terrain en remplacement d’Arnaud Nordin.

82′ Tir manqué par Miguel Trauco (St Etienne) de l’extérieur de la surface, le ballon est perdu sur le côté droit du but. Wahbi Khazri assiste.

81′ A Nantes, Samuel Moutoussamy entre sur le terrain en remplacement de Ludovic Blas.

79′ Tir raté par Imran Louza (Nantes) d’une frappe de la main gauche à l’extérieur de la surface qui est perdue sur la gauche. Assisté de Ludovic Blas.

77′ Mahdi Camara (St Etienne) a commis une faute dans la zone défensive.

77′ Absence de Ludovic Blas (Nantes).

75′ Absence de Mahdi Camara (St Etienne).

75′ Faute de Mehdi Abeid (Nantes) sur le côté droit.

75′ Manque de Miguel Trauco (St Etienne).

75′ Ludovic Blas (Nantes) a commis une faute sur le flanc droit.

73′ Loïc Perrin (St Etienne) a commis une faute dans la zone défensive.

73′ Absence de Ludovic Blas (Nantes).

72′ Coin, St Etienne. Coin commis par Charles Traoré.

70′ Carton jaune pour Imran Louza (Nantes) pour jeu dangereux.

70′ Harold Moukoudi (St Etienne) a commis une faute dans la zone défensive.

70′ Manque d’Imran Louza (Nantes).

70′ Mehdi Abeid (Nantes) manque une frappe de la gauche vers la droite et le ballon est perdu sur le côté droit du coup franc.

69′ Carton jaune pour Sergi Palencia (St Etienne) pour jeu dangereux.

69′ Absence de Sergi Palencia (St Etienne).

69′ Renaud Emond (Nantes) a commis une faute sur l’aile gauche.

67′ Tir raté par Imran Louza (Nantes) d’une frappe de la main gauche à l’extérieur de la zone qui sort de la barre. Renaud Emond assiste de la tête.

67′ A Nantes, Renaud Emond entre sur le terrain en remplacement d’Abdoul Kader Bamba.

66′ Changement à St Etienne, Maxence Rivera entre sur le terrain en remplacement de Franck Honorat.

65′ Wahbi Khazri (St Etienne) rate une frappe de l’extérieur de la surface de réparation sur la droite et sort du cadre sur la gauche. Assisté par Miguel Trauco.

63′ Absence de Sergi Palencia (St Etienne).

63′ Imran Louza (Nantes) a commis une faute dans la zone défensive.

58′ Absence de Sergi Palencia (St Etienne).

58′ Abdoul Kader Bamba (Nantes) a commis une faute dans la partie défensive.

56′ Dégagez, Nantes. Mehdi Abeid a tenté une passe en profondeur mais Moïse Simon était en position de hors-jeu.

52′ Carton jaune pour Wahbi Khazri (St Etienne) pour jeu dangereux.

52′ Manque de Wahbi Khazri (St Etienne)

52′ Abdoul Kader Bamba (Nantes) a commis une faute dans la partie défensive.

50′ Arnaud Nordin (St Etienne) a commis une faute sur le flanc gauche.

50′ Dennis Appiah (Nantes) a disparu.

48′ Gooooool ! St Etienne 0, Nantes 2. Ludovic Blas (Nantes) voit sa frappe du gauche s’écraser au centre de la surface, sur le côté droit du but. Assisté par Moïse Simon.

47′ Manque de Loic Perrin (St Etienne).

47′ Imran Louza (Nantes) a été victime d’une faute dans l’opposition.

47′ Tir manqué par Arnaud Nordin (St Etienne) tir de la droite de l’extérieur de la zone perdue à gauche. Assisté par Charles Abi.

45′ Changement à St Etienne, Charles Abi entre sur le terrain en remplacement de Ryad Boudebouz.

St Etienne 0, Nantes 1 entame la seconde période.

45′ Changement à Nantes, Thomas Basila entre sur le terrain en remplacement de Molla Wagué.

45+1′ Finale première partie, St Etienne 0, Nantes 1.

45′ Wahbi Khazri (St Etienne) manque une frappe du centre de la surface de réparation, qui est ensuite perdue sur la gauche. Yohan Cabaye aide à traverser la zone.

43′ Manque de Wahbi Khazri (St Etienne)

43′ Andrei Girotto (Nantes) a commis une faute dans la zone défensive.

41′ Arnaud Nordin (St Etienne) a commis une faute sur le flanc gauche.

41′ Mehdi Abeid (Nantes) a disparu.

41′ Manque d’Arnaud Nordin (St Etienne).

41′ Dennis Appiah (Nantes) a commis une faute dans la zone défensive.

37′ Wahbi Khazri (St Etienne) tire au but depuis le centre de la surface de réparation, qui part sur la gauche et va en hauteur. Arnaud Nordin aide à traverser la zone.

35′ Tir manqué par Ryad Boudebouz (St Etienne), tir du droit du centre de la surface qui va trop haut.

34′ Absence de Sergi Palencia (St Etienne).

34′ Abdoul Kader Bamba (Nantes) a commis une faute dans la partie défensive.

33′ Vente aux enchères en bas à gauche. Moïse Simon (Nantes) avec une gauche du centre de la zone. Assisté par Abdoulaye Touré.

28′ Vente aux enchères en bas à gauche. Imran Louza (Nantes) avec un tir de la main gauche à l’extérieur de la zone.

27′ Manque de Miguel Trauco (St Etienne).

27′ Imran Louza (Nantes) a été victime d’une faute dans l’opposition.

23′ Gooooool ! St Etienne 0, Nantes 1. Mehdi Abeid (Nantes) tire du centre de la surface de réparation dans le coin gauche.

20′ Manque de Miguel Trauco (St Etienne).

20′ Abdoulaye Touré (Nantes) a commis une faute dans la zone défensive.

17′ Tir raté par Mehdi Abeid (Nantes) d’une frappe de la main gauche à l’extérieur de la surface perdue sur la gauche. Assisté de Ludovic Blas.

16′ Abdoul Kader Bamba (Nantes) rejette une frappe du gauche de l’extérieur de la surface de réparation. Assisté de Ludovic Blas.

15′ Arnaud Nordin (St Etienne) a commis une faute dans la zone défensive.

15′ Absence de Ludovic Blas (Nantes).

13′ Main d’Imran Louza (Nantes).

9′ Dégagez, St Etienne. Wahbi Khazri a tenté une passe en profondeur mais Ryad Boudebouz était en position de hors-jeu.

8′ Coin, St Etienne. Coin engagé par Alban Lafont.

8′ Vente aux enchères en bas à gauche. Arnaud Nordin (St Etienne) tire de la main gauche depuis l’intérieur de la zone.

7′ Abdoulaye Touré (Nantes) manque un tir du centre de la surface, qui est ensuite perdu sur la gauche. Imran Louza marque un point d’entrée dans la zone à partir d’un angle.

6′ Coin, Nantes. Coin commis par Harold Moukoudi.

6′ Tir refusé par Moïse Simon (Nantes), tir du droit de l’extérieur de la surface de réparation.