Video PSG : Avant le match contre Dortmund Paris fait match nul contre Amiens – Résumé du match

Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, a fait match nul 4-4 sur le modeste terrain d’Amiens dans un match de folie où l’équipe de la capitale a manqué une victoire dans le temps additionnel.

Sehrou Guirassy a marqué l’égalisation pour Amiens en 90+1, sauvant un point dans un match où il avait été mené 3-0 en première mi-temps, avec un premier but de Guirassy (5) en plus des buts de Gael Kakuta (29) et Fousseni Diabaté (40).

Le Paris Saint-Germain, qui n’avait pas fait appel à Kylian Mbappé ou Neymar pour ce match, a réagi à temps et a levé le résultat contre eux.

L’Espagnol Ander Herrera (45) a réduit le score juste avant la mi-temps, en reprenant de volée un corner, puis un double de Tanguy Kouassi (60, 65), 17 ans, a rééquilibré la situation, en reprenant de la tête d’autres corners.

A la 74e minute, l’Argentin Mauro Icardi a pris le dessus sur le quatrième des visiteurs, profitant d’une passe de l’Espagnol Juan Bernat.

Tout semblait mener à une nouvelle victoire parisienne, mais le but de Guirassy en fin de match, qui s’est soldé par une contre-attaque individuelle contre les Costaricains de Keylor Navas, a laissé un goût amer dans la bouche de l’équipe de la capitale.

“Nous avons manifestement manqué de concentration au début du match”, a admis l’entraîneur Thomas Tuchel.

“C’était trop facile de nous créer des occasions, avec trois tirs, ils ont marqué trois buts. Ensuite, mon équipe a fait preuve de qualité, de mentalité et d’attitude. Nous avons fait le tour du jeu. Et avec leur quatrième tir, ils ont marqué le quatrième but pour nous”, a-t-il résumé.

En tout état de cause, le Paris Saint-Germain devance largement le deuxième, Marseille, qui lui laisse désormais 13 points de retard.

Marseille peut réduire cette marge à 10 points si elle s’impose dimanche lors d’un voyage difficile à Lille.

La visite du PSG à l’une des équipes de bas niveau avait laissé Kylian Mbappé hors de la liste pour ce voyage en Picardie, Neymar ayant été écarté lors des trois précédents matches en raison d’un problème physique dans les côtes.

Tout cela à la lumière de l’important match des Parisiens contre le Borussia Dortmund en Allemagne, mardi, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’Uruguayen Edinson Cavani est de retour dans l’équipe de départ et a joué le match au complet, mais il n’a pas réussi à marquer et en est encore à son 199e but privé, à un seul but de célébrer son 200e but avec le maillot de son équipe actuelle.

Parmi les protagonistes négatifs, on trouve le Brésilien Thiago Silva, qui est plus ou moins responsable des trois buts d’Amiens.

Samedi, quatre autres matchs de championnat français sont prévus, dont celui de Bordeaux, qui tentera de revenir dans la course en s’imposant face à Dijon.

4- Amiens: Gurtner; Calabresi (Jallet, 79’), Opoku, Chedjou, Aleesami; Juan Otero (Cornette, 78’), Blin, Zungu, Diabate (Mbenza, 84’); Kakuta; Guirassy

4- PSG: Navas; Herrera, Thiago Silva (Marquinhos, 46’), Kouassi, Bakker; Draxler, Gueye (Verratti, 46’), Paredes (Bernat, 61’), Di María; Icardi, Cavani

Buts: 1-0, Guirassy (5’); 2-0, Kakuta (29’); 3-0, Diabaté (40’); 3-1, Herrera (44’); 3-2, Kouassy (60’); 3-3, Kouassy (65’);3-4, Icardi (74’); 4-4, Guirassy (92’)