Video : Résultat et but de Reims – Brest | Victoire de Reims 1-0

Brest n’a pas réussi à battre Reims, qui s’est imposé 1-0 lors du match de samedi à Auguste-Delaune.

Le Stade de Reims est entré en jeu avec l’intention de prendre plus de points après un match nul 1-1 contre l’AS Monaco. De son côté, Brest s’est incliné sur le score de 1-0 lors du match précédent contre le SCO Angers. Avec ce résultat, l’équipe de Reims est cinquième à la fin du match, tandis que celle de Brest est quatorzième.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Reims, qui a commencé son compte de buts avec un but d’El Bilal Touré à la 37e minute, terminant ainsi la première période avec un résultat de 1-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-0.

Les autocars ont effectué tous les changements possibles. Du côté du Stade de Reims, Derek Kutesa, le maréchal Munetsi et Timothee Nkada ont quitté le banc pour remplacer Tristan Dingome, Moussa Doumbia et El Bilal Toure, tandis que les changements de visiteurs ont été effectués par Irvin Cardona, Gaetan Charbonnier et Hugo Magnetti, qui ont été remplacés par Yoann Court, Alexandre Mendy et Ibrahima Diallo.

Le match a donné lieu à quatre cartons jaunes et un carton rouge. A la maison, Hassane Kamara et Ghislain Konan ont reçu un carton jaune et Ghislain Konan un carton rouge (2 jaunes). De leur côté, Haris Belkebla et Hugo Magnetti ont reçu des cartons jaunes de la part de l’équipe visiteuse.

Avec 41 points, le Stade de Reims a terminé à la cinquième place du classement général, tandis que l’équipe d’Oliver Dall’Oglio s’est classée 14ème avec 34 points.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matchs de Ligue 1 : Brest tentera de revenir à la victoire lors de son prochain match contre l’OSC Lille à domicile, tandis que le Stade de Reims affrontera l’Olympique lyonnais à l’extérieur.

Détails techniques

Stade de Reims : Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Samuel Grandsir, Cristian Battocchio, Haris Belkebla, Ibrahima Diallo, Yoann Court et Alexandre Mendy

Brest : Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Dario Maresic, Ghislain Konan, Moussa Doumbia, Moreto Cassama, Alaixys Romao, Tristan Dingome, Hassane Kamara et El Bilal Toure

But: Bilal Touré (1-0, min. 37)

Rajkovic est le meilleur gardien de Ligue 1. #SDRSB29 pic.twitter.com/BTcby1UHes — Zeneli FC 🇽🇰 (@Rheims_) March 7, 2020

4. Rajkovic a arrêté 4 des 5 penaltys qu'il a subit. Plus que n'importe quel autre joueur Rémois cette saison. Solide.#SDRSB29 pic.twitter.com/aVNkBW5Btt — AptoMarc (@AptoMarc) March 7, 2020

37' ⚽️ BUUUUUUUUUUUUUUT ! Superbe mouvement rémois, avec #Doumbia qui fixe la défense côté gauche et adresse un centre 3 étoiles à El Bilal Touré, qui coupe la trajectoire au 1er poteau !!! YESSSSSSS ! 👏#SDRSB29 (1-0) pic.twitter.com/HXHTk6ez8A — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 7, 2020

OUVERTURE DU SCORE D’EL BILAL TOURE ! #SDRSB29 pic.twitter.com/XoYPTLfoZL — Le Football en VOD V (@LeFootballenVO3) March 7, 2020