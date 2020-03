Video : Résultat et buts de Dijon – Toulouse | Victoire de Dijon 2-1

Dijon a battu Toulouse 2-1 au Gaston Gérard samedi. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches.

Le FCO de Dijon a affronté le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Paris S. Germain par un score de 4-0. Du côté des visiteurs, le FC Toulouse a été battu 2-0 lors de son dernier match contre le Stade de Rennes et a connu une série de cinq défaites consécutives. Cette défaite a laissé l’équipe de Toulouse en vingtième position après la fin du match, tandis que le FCO de Dijon est en seizième position.

La première équipe à marquer a été le FCO de Dijon, qui a pris l’avantage grâce à un but de Hamza Mendyl à la 40e minute. Cependant, le FC Toulouse a réussi à égaliser grâce à un but de Quentin Boisgard juste avant le coup de sifflet final en 41, clôturant ainsi la première période par un match nul 1-1 en lumière.

La deuxième moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a ouvert le score par un but de Nayef Aguerd à la 53e minute, pour terminer la rencontre sur un score de 2-1.

Les autocars ont effectué tous les changements possibles. Au nom de l’équipe locale, Romain Amalfitano, Jhonder Cadiz et Florent Balmont ont quitté le banc pour remplacer Stephy Mavididi, Frederic Sammaritano et Mama Balde, tandis que les changements au nom de l’équipe visiteuse étaient Yaya Sanogo, Amine Adli et Aaron Leya Iseka, qui sont venus remplacer Max Gradel, Quentin Boisgard et Wesley Said.

L’entraîneur de l’équipe a donné un carton jaune à Mama Balde et Hamza Mendyl pour l’équipe locale et à Max Gradel et Thymios Koulouris pour l’équipe de Toulouse.

Avec 30 points, le FCO de Dijon était à la 16e place du classement général à la fin du match, tandis que l’équipe de Denis Zanko était à la 20e place avec 13 points, au lieu d’être reléguée en deuxième division.

La prochaine journée, les Dijonnais joueront à l’extérieur contre le Racing Strasbourg, tandis que le FC Toulouse cherchera à s’imposer à domicile contre le FC Metz.

Détails techniques

Dijon : Runar Runarsson, Chafik, Nayef Aguerd, Bruno Ecuele, Hamza Mendyl, Mama Balde (Florent Balmont, min.86), Frederic Sammaritano (Jhonder Cádiz, min.77), Ibrahim Didier Ndong, Wesley Lautoa, Stephy Mavididi (Romain Amalfitano, min.70) et Julio Tavares

Toulouse : Baptiste Reynet, Bafode Diakite, Agustin Rogel, Ruben Gabrielsen, Issiaga Sylla, Quentin Boisgard (Amine Adli, min.78), Kouadio Kone, Jean-Victor Makengo, Wesley Said (Aaron Leya Iseka, min.84), Thymios Koulouris et Max Gradel (Yaya Sanogo, min.65)

Buts : Hamza Mendyl (1-0, min. 40), Quentin Boisgard (1-1, min. 41) et Nayef Aguerd (2-1, min. 53)

53′ But de Nayef Aguerd ! Après un coup franc lointain de Sammaritano, Toulouse ne parvient pas à se dégager et le ballon traîne dans la surface. Le défenseur du DFCO, à l’affût, frappe dans un trou de souris pour redonner l’avantage aux siens !

C'est terminé et l'issue du match est malheureusement toujours la même de weekend en weekend pour les Violets… 😔 2-1 #DFCOTFC pic.twitter.com/qwP889nt5i — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 7, 2020

VICTOIRE du #DFCO !!! 😍 Précieux succès dijonnais dans la course au maintien face au Toulouse FC (2-1) ! Hamza Mendyl et Nayef Aguerd sont les buteurs ! Résumé, réactions et photos de ce #DFCOTFC à venir sur https://t.co/WE1BWdKNs7 ! pic.twitter.com/b5KEbL2xJg — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 7, 2020

42' ⚽️ Quentin #Boisgard exploite de la meilleure des manières un bon centre de #Koulouris et égalise en faveur de nos Violets! 1-1 #DFCOTFC pic.twitter.com/WSbBNpSgqx — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 7, 2020

⚽️ Le défenseur du @DFCO_Officiel, Nayef Aguerd inscrit un but très important dans ce match !#DFCOTFC pic.twitter.com/OOh6yrHZwK — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) March 7, 2020

La feinte de frappe de Chang-hoon 🚀🍬 Il avait ouvert la marque en 2017 d'une frappe astucieuse pour une victoire 3 buts à 1 du DFCO face à @ToulouseFC. #DFCOTFC pic.twitter.com/kFLtlZlADc — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 7, 2020