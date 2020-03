Video : Résultat et buts de Metz – Nîmes | Victoire de Metz 2-1

Nîmes n’a pas réussi à battre Metz, qui s’est imposé 2-1 au Stade Saint Symphorien samedi. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors des matches précédents. Le FC Metz est entré en jeu avec confiance après sa victoire 1-0 sur l’Amiens SC.

Quant aux visiteurs, l’Olimpique de Nîmes a été battu 3-2 lors de son dernier match contre l’Olympique de Marseille. Avec cette défaite, l’Olimpique de Nîmes était en dix-huitième position à la fin du match, tandis que le FC Metz est en quinzième position.

La première moitié du match a bien commencé pour le FC Metz, qui a ouvert le score par un but d’Opa Nguette à la septième minute, clôturant ainsi la première période par un résultat de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé de manière imbattable pour l’équipe de Nimeno, qui a fait match nul grâce à un but de Lucas Deaux quelques minutes après la reprise, plus précisément à la 49e minute. L’équipe de Metz a pris l’avantage grâce à la 81e minute, concluant le match par un score de 2-1.

Les deux équipes ont épuisé tous leurs changements. Metz a été rejoint par Thierry Ambrose, Noss et Victorien Angban pour remplacer Opa Nguette, Farid Boulaya et Habib Maiga, tandis que l’entraîneur visiteur a fait venir Romain Philippoteaux, Theo Valls et Kevin Denkey pour Moussa Kone, Yassine Benrahou et Gaetan Paquiez.

Après avoir remporté le match, le FC Metz a terminé à la quinzième place du classement avec 34 points, tandis que l’Olimpique de Nîmes a pris la dix-huitième place avec 27 points, au lieu d’un match de barrage permanent.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur : le FC Metz jouera contre le FC Toulouse et l’Olimpique de Nîmes contre le FC Nantes.

Détails techniques

FC Metz : Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Dylan Bronn, John Boye, Matthieu Udol, Vincent Pajot, Habib Maiga (Victorien Angban, min.85), Kevin N’Doram, Farid Boulaya (Noss, min.83), Ibrahima Niane et Opa Nguette (Thierry Ambrose, min.75)

Nîmes : Paul Bernardoni, Gaetan Paquiez (Kevin Denkey, min.89), Loick Landre, Pablo Martinez, Renaud Ripart, Zinedine Ferhat, Lucas Deaux, Sidy Sarr, Yassine Benrahou (Theo Valls, min.80), Nolan Roux et Moussa Kone (Romain Philippoteaux, min.65)

Buts : Opa Nguette (1-0, min. 7), Lucas Deaux (1-1, min. 49) et John Boye (2-1, min. 81)

49′ But de Lucas Deaux Égalisation nîmoise !!!! Benrahou adresse un centre au deuxième poteau pour le milieu de terrain … totalement oublié par la défense messine !!! Oukidja doit s’incliner !

