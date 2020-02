Video : Résume de Amiens – Toulouse | Match nul sans buts

Amiens et Toulouse ont fait match nul 0-0 lors de la réunion de samedi à De La Licorne. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matchs.

Le SC Amiens a entamé le match avec l’intention de regagner ses points de championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Brest. Quant aux visiteurs, le FC Toulouse s’est incliné 3-0 face à l’Olympique lyonnais lors du match précédent et a connu 11 défaites consécutives. L’équipe locale a terminé à la dix-huitième place, tandis que Toulouse était à la vingtième place à la fin du match.

C'est terminé à Amiens! Les Violets arrachent le point du match nul et mettent enfin un terme à cette trop longue série de défaites! #ASCTFC pic.twitter.com/ydRK6KtZYd — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 1, 2020

Pendant la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

L’entraîneur d’Amiens a donné l’entrée à Juan Otero et Fousseni Diabate par Quentin Cornette et Gael Kakuta, tandis que Toulouse a donné le feu vert à Jean-Victor Makengo et Quentin Boisgard, qui sont venus remplacer William-Jacques Vainqueur et Wesley Said.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Thomas Monconduit, Bakaye Dibassy et Sehrou Guirassy) et les visiteurs ont vu deux cartes, à savoir Ibrahim Sangare et Kouadio Kone.

#ASCTFC (0-0) 🎙️ Elsner : "Le résultat est un échec. On aurait souhaité être capable d'enflammer le match sur de plus longues périodes et de le rendre encore plus dominateur de notre côté". pic.twitter.com/HCMyDPVKXK — Amiens SC (@AmiensSC) February 1, 2020

Le tirage au sort a permis au FC Toulouse de terminer à la 20e place avec 13 points et de se retrouver en deuxième division. De son côté, l’Amiens SC, avec ce point, a atteint la dix-huitième place avec 19 points, au lieu d’un séjour en play-off, après le match.

Au prochain tour, l’équipe de Luka Elsner jouera contre l’Olympique de Lyon, tandis que le FC Toulouse affrontera le Racing Strasbourg.