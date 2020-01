Vidéo : Résumé et but de Dijon – Lille (1-0)

Dijon a ajouté trois points à son compteur après sa victoire 1-0 sur Lille, dimanche, sur le terrain de Gaston Gérard.

Résumé Dijon – Lille

Le FCO de Dijon a entamé la rencontre en cherchant à ajouter des points à son palmarès après un match nul 2-2 contre le FC Metz. L’OSC Lille, quant à lui, a été battu 5-1 lors de son dernier match contre l’AS Monaco. Avec ce score, l’équipe dijonnaise est seizième, tandis que Lille est cinquième après la fin du match.

Le match a commencé face à l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but de Julio Tavares. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur un score de 1-0.

7 – Lille s’est incliné pour la 7e fois en déplacement en Ligue 1 cette saison (1 victoire, 2 nuls), aucune équipe ne fait pire. Casanier. #DFCOLOSC pic.twitter.com/aAo3SmS34j — OptaJean (@OptaJean) January 12, 2020

C’était un match où les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Sur le terrain, Ahmad Touré Ngouyamsa Nounchil, Jhonder Cadiz et Jordan Marie sont sortis du banc pour remplacer Stephy Mavididi, Mama Balde et Mounir Chouiar. Les changements par rapport à l’OSC Lille ont été Loic Remy, Jonathan Bamba et Benjamin Andre, qui sont venus pour Xeka, Domagoj Bradaric et Jonathan Ikone.

Ce fut un match difficile au cours duquel l’arbitre a exclu plusieurs joueurs des deux équipes. L’équipe locale a subi l’expulsion de Hamza Mendyl tandis que les visiteurs de Boubakary Soumare (2 cartons jaunes). L’arbitre a également jauni Mounir Chouiar et Ahmad Touré Ngouyamsa Nounchil pour l’équipe locale et Boubakary Soumare, Xeka et Domagoj Bradaric pour l’équipe visiteuse.

🔚 Quelle performance !! Le @DFCO_Officiel fait tomber le @losclive grâce au meilleur buteur de son histoire, Júlio Tavares 🇨🇻 !!! 💥 📰 Le résumé de la rencontre ➡️ https://t.co/huHXsjbXbn#DFCOLOSC pic.twitter.com/Arub6omjoL — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 12, 2020

Au dernier coup de sifflet de l’arbitre pour ce match de la 20e journée, Dijon était classé 16e, tandis que Lille est cinquième.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matches en Ligue 1 : l’OSC Lille tentera de se remettre sur les rails pour la victoire lors de son prochain match contre le Paris S. Germain à domicile, tandis que le FCO de Dijon jouera contre le Montpellier HSC à l’extérieur.

C’est parti pour cette rencontre comptant pour la 20è journée de @Ligue1Conforama ! 👊#DFCOLOSC 0-0 | ⏱ 0' pic.twitter.com/m3KPwd4NA0 — LOSC (@losclive) January 12, 2020

Détails techniques

Dijon FCO : Alfred Gomis, Chafik, Bruno Ecuele, Wesley Lautoa, Hamza Mendyl, Mama Balde (Jhonder Cadiz, min.65), Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong, Mounir Chouiar (Jordan Marie, min.89), Stephy Mavididi (Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil, min.36) et Julio Tavares

OSC Lille : Mike Maignan, Jeremy Pied, Adama Soumaoro, Gabriel Magalhaes, Domagoj Bradaric (Jonathan Bamba, min.79), Renato Sanches, Xeka (Loic Remy, min.61), Boubakary Soumare, Jonathan Ikone (Benjamin Andre, min.84), Victor Osimhen et Luiz Araujo

Stade : Gaston Gérard

Buts : Julio Tavares (1:0, 47ème minute)

Direct Live complet de Dijon – Lille

1, Lille 0.

Deuxième demi-finale, Dijon 1, Lille 0.

93 ‘Tentative enregistrée. Jhonder Cádiz (Dijon) du pied droit tir depuis le côté droit de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Jordan Marié.

92 ‘Miss Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil (Dijon).

92’Jonathan Bamba (Lille) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

92 ‘Absence de Loïc Rémy (Lille).

92 ‘Bruno Ecuele Manga (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

91 ‘Tir non cadré Luiz Araújo (Lille) du pied gauche tir depuis le côté gauche de la boîte est proche, mais manque à la gauche.

88 ‘Remplacement Remplacement, Dijon Jordan Marié remplace Mounir Chouiar.

88 ‘Victor Osimhen (Lille) jeu dangereux.

88 ‘Wesley Lautoa (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

87’Luiz Araújo (Lille) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

87 ‘Absence de Mounir Chouiar (Dijon).

85 ‘Manque de Benjamin André (Lille).

85 ‘Romain Amalfitano (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

85 ‘Chance pour. Arrêté haut et au centre du but. Victor Osimhen (Lille) de la tête depuis le centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Jonathan Bamba avec une croix.

84’Corner, Lille. Corner commis par Alfred Gomis.

84 ‘Chance. Jonathan Bamba (Lille) du pied droit tir depuis le côté droit de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Renato Sanches.

83 ‘Remplacement Remplacement, Lille Benjamin Benjamin remplace Jonathan Ikoné.

82’Corner, Lille. Corner commis par Bruno Ecuele Manga.

82 ‘Tir contré. Luiz Araújo (Lille) du pied gauche de l’extérieur de la surface de réparation voit son tir contré.

79 ‘Tir raté de Júlio Tavares (Dijon) du centre de la surface de réparation. Aidé par Mounir Chouiar avec un centre dans la région.

78 ‘Remplacement Remplacement, Lille Jonathan Bamba remplace Domagoj Bradaric.

77’Corner, Lille. Corner commis par Bruno Ecuele Manga.

77’Jérémy Pied (Lille) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

77 ‘Absence de Jhonder Cádiz (Dijon).

74 ‘Main de Domagoj Bradaric (Lille).

71 ‘Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil (Dijon) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

71 ‘Miss Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil (Dijon).

71 ‘Luiz Araújo (Lille) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

70 ‘Carton jaune Domagoj Bradaric (Lille) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

69 ‘Domagoj Bradaric (Lille) est manquant.

69 ‘Romain Amalfitano (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

67 ‘Júlio Tavares (Dijon) de la tête depuis le côté gauche de la surface de réparation. Aidé par Mounir Chouiar après avoir raté une faute.

66 ‘Carton jaune Boubakary Soumaré (Lille) deuxième carton jaune pour jeu dangereux.

66 ‘Romain Amalfitano (Dijon) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

66 ‘Manque de Boubakary Soumaré (Lille).

65 ‘Tir bloqué de Luiz Araújo (Lille) du pied gauche de l’extérieur de la surface de réparation.

65’Corner, Lille. Corner commis par Wesley Lautoa.

65 ‘Renato Sanches (Lille) du pied droit tir de l’extérieur de la boîte est bloqué. Aidé par Jonathan Ikoné.

64 ‘Remplacement, Dijon Jhonder Cádiz remplace Mama Baldé.

60’Cambio Substitution, Lille Loïc Rémy remplace Xeka.

58 ‘Julio Tavares (Dijon) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

58 ‘Manque d’Adama Soumaoro (Lille).

54 ‘Fouad Chafik (Dijon) du pied droit tir depuis le côté droit de la boîte est de haut et de large vers la droite. Aidé par Mama Baldé avec un centre dans la région.

50 ‘Absence de Júlio Tavares (Dijon).

50 ‘Xeka (Lille) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

50 ‘Tentative de Chance enregistrée. Mounir Chouiar (Dijon) du pied droit tir depuis le côté gauche de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Didier Ndong a assisté.

48 ‘Yellow Card Xeka (Lille) reçoit un carton jaune.

48 ‘Absence de Luiz Araújo (Lille).

48 ‘Mounir Chouiar (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

46 ‘Julio Tavares (1-0) marque !!! Dijon 1, Lille 0. Júlio Tavares (Dijon) marque du pied droit depuis le centre de la surface vers le centre du but. Aidé par Mama Baldé.

Bouclier de Dijon

La deuxième mi-temps commence Dijon 0, Lille 0.

Finale de première mi-temps, Dijon 0, Lille 0.

46 ‘Tentative enregistrée. Victor Osimhen (Lille) du pied droit tir du centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Boubakary Soumaré.

42 ‘Tir Tir enregistré. Mama Baldé (Dijon) du pied gauche tir du centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Mounir Chouiar avec un centre dans la région.

42’Corner, Dijon. Corner commis par Gabriel.

(Lille) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

40 ‘Manque de Boubakary Soumaré (Lille).

40 ‘Mama Baldé (Dijon) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

40 ‘Julio Tavares (Dijon) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

40 ‘Manque d’Adama Soumaoro (Lille).

39 ‘Chance, tentative sauvée. Jonathan Ikoné (Lille) du pied gauche tir du centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche.

39 ‘Absence d’Ahmad Touré Ngouyamsa Nounchil (Dijon).

39 ‘Luiz Araújo (Lille) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

37 ‘Wesley Lautoa (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

37 ‘Manque de Gabriel (Lille).

37 ‘Mounir Chouiar (Dijon) reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

37 ‘Absence de Mounir Chouiar (Dijon).

37 ‘Jérémy Pied (Lille) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

36 ‘Tentative enregistrée. Xeka (Lille) du pied gauche tir du centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche.

35 ‘Remplacement Remplacement, Dijon Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil remplace Stephy Mavididi.

30 ‘Manque de Jérémy Pied (Lille).

30 ‘Julio Tavares (Dijon) se voit accorder un coup franc sur l’aile gauche.

28’Corner, Lille. Corner engagé par Romain Amalfitano.

28’Corner, Lille. Corner commis par Wesley Lautoa.

28 ‘Tir contré. Victor Osimhen (Lille) du pied gauche tir depuis le côté gauche de la boîte est bloqué. Aidé par Boubakary Soumaré.

27 ‘Manque de Renato Sanches (Lille).

27 ‘Fouad Chafik (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

26 ‘Manque de Domagoj Bradaric (Lille).

26 ‘Didier Ndong (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

24 ‘Tentative enregistrée. Júlio Tavares (Dijon) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Aidé par Mounir Chouiar avec un centre dans la région.

24 ‘Main de Jonathan Ikoné (Lille).

23 ‘Mounir Chouiar (Dijon) du pied droit tir depuis le côté gauche de la boîte est bloqué. Didier Ndong a assisté.

20’Red Card Hamza Mendyl (Dijon) reçoit un carton rouge.

20 ‘Manque de Hamza Mendyl (Dijon).

20 ‘Luiz Araújo (Lille) se voit accorder un coup franc sur l’aile droite.

19 ‘Main de Hamza Mendyl (Dijon).

19 ‘Mama Baldé (Dijon) de la tête depuis le point de penalty voit son tir stoppé. Aidé par Julio Tavares avec une passe de tête.

18 ‘Mama Baldé (Dijon) de la tête depuis le centre de la surface de réparation voit son tir vers la gauche. Aidé par Mounir Chouiar avec une croix.

17 ‘Coin, Dijon. Corner commis par Xeka.

14 ‘Manque de Jérémy Pied (Lille).

Hamza Mendyl (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

13 ‘Tentative de frappe enregistrée. Luiz Araújo (Lille) du pied gauche de l’extérieur de la surface de réparation voit son tir stoppé. Aidé par Jonathan Ikoné.

9 ‘Adama Soumaoro (Lille) de la tête depuis le centre de la surface de réparation. Aidé par Domagoj Bradaric avec une croix.

8’Corner, Lille. Corner commis par Alfred Gomis.

7 ‘Manque de Didier Ndong (Dijon).

7’Xeka (Lille) se voit accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse.

6 ‘Tir contré. Stephy Mavididi (Dijon) du pied droit tir du centre de la boîte est bloqué. Aidé par Mama Baldé avec un centre dans la région.

5 ‘Tentative de Chance enregistrée. Mama Baldé (Dijon) de la tête depuis le centre de la boîte est enregistrée dans le coin inférieur gauche. Aidé par Hamza Mendyl avec une croix.

4 ‘Fouad Chafik (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

4 ‘Manque de Renato Sanches (Lille).

4 ‘Manque de Júlio Tavares (Dijon).

4’Jérémy Pied (Lille) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

3’Jonathan Ikoné (Lille) est absent.

3 ‘Romain Amalfitano (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.

1’Lack de Luiz Araújo (Lille).

1’Júlio Tavares (Dijon) se voit accorder un coup franc sur l’aile gauche.

1’Júlio Tavares (Dijon) se voit accorder un coup franc dans sa moitié de terrain.