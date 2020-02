Video : Résumé de Nantes – Metz | match nul 0 – 0

Nantes et Metz ont fait match nul 0 à 0 au Stade de La Beaujoire samedi. Le FC Nantes a entamé le match en espérant prendre plus de points après avoir fait match nul 3-3 avec le FCO de Dijon lors de son dernier match. De son côté, le FC Metz s’est incliné 2-1 face au FC Girondins Bordeaux lors du match précédent. Après le match, l’équipe locale était en dixième position, tandis que Metz était en quinzième position à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, si bien que pendant les 45 premières minutes, le score est resté inchangé (0-0).

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Au chapitre des changements, les joueurs nantais qui sont entrés en jeu sont Ludovic Blas, Anthony Limbombe et René Krhin en remplacement de Kalifa Coulibaly, Abdoul Kader Bamba et Imran Louza, tandis que les changements de Metz sont Farid Boulaya et Marvin Gakpa, qui sont entrés en remplacement d’Ibrahima Niane et Opa Nguette.

L’arbitre a infligé un carton jaune à Metz (Matthieu Udol). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Farid Boulaya. L’équipe locale, en revanche, a quitté le match avec un carton propre.

Après le match nul, le FC Metz se retrouve à la quinzième place du classement avec 28 points. Le FC Nantes, pour sa part, a atteint la dixième place avec 34 points après le match.

📺🔴 LIVE I Conférence d'après-match : FCN-FCM https://t.co/hceV730Cep — FC Nantes (@FCNantes) February 15, 2020

L’équipe de Christian Gourcuff affrontera Marseille au prochain tour, tandis que le FC Metz affrontera l’Olympique de Lyon.

FC Nantes : Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Victorien Angban, Kevin N’Doram, Habib Maiga, Opa Nguette, Ibrahima Niane et Habib Diallo

FC Metz : Alban Lafont, Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Andrei, Charles Traore, Moses Simon, Mehdi Abeid, Abdoulaye Toure, Imran Louza, Abdoul Kader Bamba et Kalifa Coulibaly

Résultat : 0-0