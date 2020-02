Video : Résumé de Rennes – Brest | match nul 0-0

Le Stade de Rennes et Brest ont fait match nul 0-0 lors du match de samedi au parc Roazhon. Le Stade de Rennes est arrivé avec l’espoir de se remettre sur la voie de la victoire après avoir perdu le dernier match contre l’OSC Lille par un score de 1-0.

Du côté des visiteurs, Brest a été tenu en échec 1-1 par le FC Girondins Bordeaux. Après le match, l’équipe des Rennais était en troisième position, tandis que Brest, pour sa part, est treizième à la fin du match.

Pendant la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Au Stade de Rennes, Steven Nzonzi, Yann Gboho et Jeremy Gelin sont venus remplacer James Lea Siliki, Lucas Da Cunha et Jeremy Morel, tandis que Brest a donné la parole à Mathias Autret, Hugo Magnetti et Ludovic Baal pour Yoann Court, Cristian Battocchio et Gaétan Belaud.

L’arbitre a décidé d’avertir six joueurs. Pour les locaux, le carton jaune est allé à Jeremy Morel et James Lea Siliki et pour Brest Yoann Court, Gaetan Charbonnier, Mathias Autret et Paul Bastien Lasne ont été avertis.

Grâce à ce match nul, le Stade de Rennes s’est hissé à la troisième place du classement avec 41 points, en position d’entrer dans la Ligue des champions. Brest, en revanche, avec ce point, était en treizième position avec 30 points à la fin du match.

La prochaine journée verra le Stade de Rennes jouer contre le Stade de Reims à l’extérieur et Brest contre l’AS Saint Etienne à domicile.

Détails techniques

Stade de Rennes : Gautier Larsonneur, Gaetan Belaud, Jean-Kevin Duverne, Brendan Chardonnet, Romain Perraud, Yoann Court, Cristian Battocchio, Paul Bastien Lasne, Haris Belkebla, Irvin Cardona et Gaetan Charbonnier

Brest : Edouard Mendy, Hamari Traore, Damien Da Silva, Jeremy Morel, Faitout Maouassa, Lucas Da Cunha, Benjamin Bourigeaud, James Lea Siliki, Flavien Tait, Mbaye Niang et Romain Del Castillo

Stade : Parc Roazhon

Buts : 0-0