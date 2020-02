Video : Résumé du match Lyon – Amiens | Match nul 0 – 0

Lyon et Amiens ont fait match nul 0-0 au stade Groupama mercredi. L’Olympique lyonnais a entamé le match avec l’intention de reprendre la tête du championnat après sa défaite 2-1 contre l’OGC Nice lors du dernier match. Du côté des visiteurs, l’Amiens SC a tenu le FC Toulouse en échec 0-0, prenant un point sur son dernier match de la compétition. Le résultat signifie que Lyon est sixième après la fin du match, tandis qu’Amiens est dix-neuvième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, si bien que pendant les 45 premières minutes, le score est resté à 0-0.

Aucune des équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième mi-temps et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Pour Lyon, Rayan Cherki, Thiago Mendes et Martin Terrier sont sortis du banc pour remplacer Bertrand Traore, Jean Lucas et Karl Toko-Ekambi, tandis que les changements pour Amiens ont été Stiven Mendoza, Quentin Cornette et Bongani Zungu, qui sont entrés en remplacement de Gael Kakuta, Fousseni Diabate et Thomas Monconduit.

L’arbitre a distribué trois cartons jaunes, un à Lyon (Jean Lucas) et deux à Amiens (Bakaye Dibassy et Thomas Monconduit).

Le match nul à l’issue de la rencontre a permis à Lyon de se hisser à la sixième place du classement avec 33 points. L’Amiens SC, quant à lui, a pris la dix-neuvième place avec 20 points et a été relégué en deuxième division à la fin du match.

Au prochain tour, l’équipe jouera à l’extérieur contre le Paris S. Germain, tandis qu’Amiens SC affrontera l’AS Monaco à domicile.