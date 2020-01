Video : Résumé du match OM – Angers | Match nul 0 – 0

L’Olympique de Marseille a abordé le dixième tour consécutif sans concéder de blessure au genou, mais cette fois-ci, il a résisté à une victoire qui lui aurait permis de suivre les traces du PSG. La Marseillaise s’est laissée deux points au Vélodrome contre une équipe d’Angers non seulement très combative, mais qui a dû s’imposer contre la deuxième équipe de Ligue 1 au mérite et à l’occasion.

L’OM a rencontré dès le début un Angers très bien planté qui les a obligés à jouer en position, ce qui n’est pas particulièrement donné à l’équipe d’André Villas-Boas. L’équipe de Stéphane Moulin s’est mise au travail dès le début, refusant toute sortie aux ailes et laissant Benedetto, apathique, comme une bouée au milieu de l’océan.

La perte de Payet s’est fait sentir de bout en bout devant la retraite des visiteurs. Le manque de dynamisme a été le tonique constant jusqu’à ce que Sanson le mette parfaitement dans l’espace et derrière la défense, mais Radonjic a tiré à l’extérieur avec tout ce qui était en sa faveur. Mais c’était la seule fois de toute la première moitié.

Avec le soutien de Baptiste Santamaria, Les Scoïstes ont fait encore mieux au redémarrage, effrayant l’Olympique au comptoir. L’équipe de Marseille, perdue et sans but, n’a pu trouver de l’oxygène qu’à Radonjic, sur la droite, mais une seule arme ne suffirait pas. Parfaitement parapettée à l’arrière, Angers a empêché la deuxième équipe de Ligue 1 de les blesser, et les a même empêchés de jouer au milieu de terrain. L’épreuve de l’OM aurait pu être totale si un but de Fulgini était entré, mais il a été invalidé pour hors-jeu. Ou lorsque Bahoken a échoué de quelques centimètres à relier une balle libre dans la main avec Mandanda, puis a pardonné une chance perdue par un tir venant de l’extérieur de la zone.