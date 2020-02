Video : Résumé du match Reims – Nice | Match nul 1 – 1

Le match qui s’est déroulé mercredi à Auguste-Delaune entre Reims et Nice s’est terminé par un match nul 1-1. Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs. Le Stade de Reims est arrivé à la rencontre avec le moral au beau fixe après sa victoire à l’extérieur sur le score de 1-4 face au SCO Angers.

Du côté des visiteurs, l’OGC Nice a remporté son dernier match de la compétition 2-1 à domicile contre l’Olympique de Lyon. Le résultat signifie que l’équipe de Reims est septième après la fin du match, tandis que Nice est huitième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’a pu marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

#Ligue1#SDROGCN#Reims 1-1 #Nice Match nul entre deux équipes au même nombre de points! Les Rémois ont fini par décrocher un match nul mérité. Pendant ce temps, Nice n'a plus perdu en Ligue 1 depuis 7 matchs!#SDR #OGCN pic.twitter.com/1S24qLkxmn — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) February 5, 2020

La deuxième mi-temps a bien commencé pour l’équipe de Nice, qui a ouvert le score par un but de Pierre Lees-Melou quelques instants après la reprise du match, à la 50e minute. L’équipe locale a égalisé grâce à un but de Yunis Abdelhamid à la 77e minute. Le match s’est finalement terminé sur un score de 1 à 1 dans la lumière.

Les deux parties ont épuisé leurs changements. Sur le terrain, Nathanael Mbuku, Derek Kutesa et El Bilal Touré ont quitté le banc de touche et ont été remplacés par Kaj Sierhuis, Mathieu Cafaro et Tristan Dingome. Riza Durmisi, Patrick Burner et Moussa Wague ont succédé à Kasper Dolberg, Kephren Thuram Ulien et Hicham Boudaoui.

L’arbitre a montré à Reims deux cartons jaunes (Moreto Cassama et Xavier Chavalerin), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Les deux équipes avec 33 points ont été placées en septième (Stade de Reims) et huitième (OGC Nice) après la fin du match de Ligue 1, qui s’est terminé par un match nul entre les deux prétendants.

L’équipe locale jouera contre le Racing Strasbourg au prochain tour, tandis que l’OGC Nice jouera contre l’Olympique de Nîmes.