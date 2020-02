Video : Résumé et but de Amiens – Metz | Victoire du FC Metz 1-0

Metz a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Amiens, qu’il a battu 1-0 à De La Licorne samedi.

L’Amiens SC est entré dans le jeu en cherchant à ajouter des points à son palmarès après le match nul 0-0 contre le Racing Strasbourg lors de la dernière sortie. Le FC Metz a été battu 2-0 lors de son dernier match contre l’Olympique de Lyon. Le résultat signifie que Metz est maintenant quinzième, tandis qu’Amiens est dix-neuvième après le match.

Le match a commencé sur une note positive pour le FC Metz, qui a ouvert le score grâce à un but de Farid Boulaya à la 26e minute, terminant la première période sur un score de 0-1. Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, si bien que le match s’est terminé sur un score de 0-1.

Au chapitre des changements, Amiens a relevé Saman Ghoddos, Bongani Zungu et Isaac Mbenza pour remplacer Juan Otero, Alexis Blin et Fousseni Diabate, tandis que l’entraîneur de Metz Vincent Hognon a ordonné l’entrée d’Opa Nguette et Victorien Angban pour remplacer Thierry Ambrose et Farid Boulaya.

#ASCFCM 🎙️ Elsner : "Nous sommes touchés très profondément par ce match et nourris de regrets. On est passé à côté du match. C’est largement insuffisant". pic.twitter.com/Ti1NBws6UT — Amiens SC (@AmiensSC) February 29, 2020

L’arbitre a donné un carton jaune à trois joueurs, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Pour les locaux, la carte est allée à Alexis Blin et Bongani Zungu et pour les visiteurs à John Boye.

Avec cette victoire, le FC Metz passe à 31 points et se retrouve à la quinzième place du classement. Amiens SC, quant à lui, conserve ses 22 points d’avance sur ce tour de la compétition.

C'est la pause à Amiens. Il ne faudra rien lâcher pour revenir au score ! #ASCFCM pic.twitter.com/6Yp4drlGFp — Amiens SC (@AmiensSC) February 29, 2020

Le prochain jour de match, l’équipe jouera contre Marseille à l’extérieur, tandis que le FC Metz affrontera l’Olympique de Nîmes à domicile.

Amiens : Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Thomas Delaine, Vincent Pajot, Habib Maiga, Kevin N’Doram, Thierry Ambrose, Farid Boulaya et Ibrahima Niane

FC Metz : Regis Gurtner, Christophe Jallet, Nicholas Opoku, Aurélien Chedjou, Haitam Aleesami, Juan Otero, Gael Kakuta, Thomas Monconduit, Alexis Blin, Fousseni Diabate et Moussa Konate