Video : Résumé et but de Angers – Montpellier | Victoire du SCO 1 – 0

Montpellier n’a pas réussi à battre Angers, qui s’est imposé 1-0 lors du match de samedi au stade Raymond Kopa.

Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches. Le SCO Angers est entré en jeu dans l’intention de reprendre la tête du championnat après avoir subi une défaite 1-0 à l’Olympique de Nîmes lors du match précédent et était alors sur une série de quatre défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Montpellier HSC s’est incliné 1-0 face à l’AS Monaco lors du match précédent. Cette défaite place le HSC de Montpellier en huitième position à la fin du match, tandis que le SCO Angers est en quatorzième position.

⏱️ FIN DU MATCH Les Angevins renouent enfin avec la victoire grâce à une réalisation de Stéphane Bahoken ⚪️⚫️ [1-0 #SCOMHSC] pic.twitter.com/o7jh2MM8Fa — Angers SCO (@AngersSCO) February 22, 2020

Pendant la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, si bien que le résultat est resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause de la première mi-temps, l’équipe locale a ouvert le score grâce à un but de Stephane Bahoken à la 68e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 1-0 au tableau d’affichage.

A Angers, Stéphane Bahoken et Mathias Pereira Lage ont été remplacés par Rachid Alioui et Sada Thioub, tandis que l’entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, a fait appel à Florent Mollet, Jordan Ferri et Souleymane Camara pour remplacer Yun Il-Lok, Junior Sambia et Gaetan Laborde.

L’arbitre a donné un carton jaune à six joueurs, quatre pour les locaux et deux pour les visiteurs. Pour les locaux, la carte est allée à Abdoulaye Bamba, Souleyman Doumbia, Mateo Pavlovic et Pierrick Capelle et pour les visiteurs à Andy Delort et Ambroise Oyongo.

Avec cette victoire, le SCO Angers monte à 33 points et se place à la quatorzième place du classement. Pour sa part, le HSC de Montpellier reste à 37 points avec lesquels il a atteint ce 26e tour de la compétition.

Le prochain match de Ligue 1 du SCO Angers se jouera contre Brest, tandis que le HSC Montpellier affrontera le Racing Strasbourg.

69' BUUUUUUUUUT DE STÉPHANE BAHOKEN !!!! À peine rentré que le buteur scoïste est déjà décisif. Au premier poteau sur le centre d'Angelo Fulgini, le numéro 19 place sa tête pour ouvrir le score !! [1-0 #SCOMHSC] pic.twitter.com/Lj7xx0X0i2 — Angers SCO (@AngersSCO) February 22, 2020

Fiche technique

SCO Angers : Geronimo Rulli, Vitorino Hilton, Damien Le Tallec, Daniel Congre, Arnaud Souquet, Junior Sambia, Teji Savanier, Ambroise Oyongo, Andy Delort, Gaetan Laborde et Yun Il-Lok

HSC Montpellier : Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Abdoulaye Bamba, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Souleyman Doumbia, Baptiste Santamaria, Pierrick Capelle, Angelo Fulgini, Sada Thioub et Rachid Alioui

But : Stephane Bahoken (1-0, min. 68)