Video : Résumé et but de Lille – Lyon | Victoire du LOSC 1-0

C’est terminé à Lille ! Le LOSC conserve son avantage acquis en première période grâce à un but de Loïc Rémy. Les Nordistes s’accrochent à un point de Rennes (3e) au classement, tandis que les Lyonnais sont désormais à 10 points du podium. Pour l’OL désormais, il faudra compter sur un succès en Coupe de France ou un bon parcours en Ligue des Champions pour sauver la saison.

Lyon ne cesse de nous surprendre. Juste au moment où il semblait qu’avec l’arrivée de Bruno Guimaraes, l’équipe prenait un bon rythme et obtenait de bons résultats, elle est partie et est tombée juste avant Lille. L’équipe de Rudi Garcia n’a toujours pas trouvé la clé de la régularité, et devant l’équipe de Galtier, ils sont tombés de façon retentissante.

Lille a été largement supérieur pendant presque tout le match et le but du vieux rockeur Rémy a servi à prendre les trois points qui le renforcent en quatrième position. Lyon est désormais à dix points de la Ligue des champions. L’équipe de Rudi Garcia n’est pas apparue avant qu’il ne réalise que le match l’avait déjà perdu.

Et c’est que Lille a joué avec son rival, laissant la possession mais sans pouvoir atteindre la zone rivale. Et l’équipe de Galtier avait une chance de marquer. Avec Guimaraes désactivé, Lyon a succombé et seul Toko Ekambi a pu sauver un point. Il a raté. Une défaite qui fait mal. Les Lyonnais savent qu’ils ont un rendez-vous important en Champions contre la Juventus et les sentiments, en ce moment, ne sont pas vraiment bons. Il touche à améliorer et à beaucoup pour arriver à l’Europe.

IMPORTANTISSIME victoire lilloise ce soir 👊 Les Dogues sont quatrièmes et mettent leur premier poursuivant, le Stade de Reims, à 8 points 💥#LOSCOL 1-0 | ⏱ 90'+4 pic.twitter.com/2Kec2QttHL — LOSC (@losclive) March 8, 2020

⏱️ On vient d'entrer dans le temps additionnel ⏱️ #LOSCOL pic.twitter.com/PPDXihCgRD — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) March 8, 2020

Le @losclive rentre aux vestiaires en menant 1 but à 0 👍 ! #LOSCOL 📝Le résumé de cette première période ➡ https://t.co/MnwsDQ69Oj pic.twitter.com/XZ2BRNOOba — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) March 8, 2020

7 – Loïc Rémy est le joueur qui a inscrit le plus de buts contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle (7). Dompteur. #LOSCOL pic.twitter.com/vsktB71aJE — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2020

⚡ Cette célébration, on commence à y prendre goût ⚡ pic.twitter.com/za1wificAF — LOSC (@losclive) March 8, 2020

L'OUVERTURE DU SCORE DE MONSIEUR LOÏC RÉMY 🔥🔥🔥 Magnifique combinaison entre Renato Sanches et Jonathan Bamba, parfaitement conclue par notre numéro 9 👊#LOSCOL 1-0 | ⏱ 33' pic.twitter.com/U4HIwKdjIW — LOSC (@losclive) March 8, 2020

Sortie de nos joueurs pour l’échauffement ! ALLEZ ! 💪🏻🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/okcA5RPsU7 — Olympique Lyonnais (@OL) March 8, 2020

Le match LOSC – OL

94′- Tir manqué de Bruno Guimaraes (Lyon) tir du droit de l’extérieur de la boîte qui va trop haut. Assisté par Karl Toko Ekambi.

93 ‘Tir manqué de Victor Osimhen (Lille), tir du côté gauche de la surface très près du poteau droit mais légèrement décalé. Assisté par Renato Sanches.

92 “Change Change à Lille, Reinildo entre sur le terrain en remplacement de Jonathan Bamba.

91 ‘Tir manqué de Bertrand Traore (Lyon) avec un tir de la main gauche du centre de la zone qui va trop haut. Assisté par Martin Terrier.

90 ‘Manqué par Joachim Andersen (Lyon).

90’Renato Sanches (Lille) est victime d’une faute dans la zone défensive.

88’Corner, Lyon. Coin engagé par Nicolas Gaitan.

87 “Absence de Nicolas Gaitan (Lille).

87’Maxwel Cornet (Lyon) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

85’Corner, Lille. Joachim Andersen prend un virage.

84 “Main de Nicolas Gaitan (Lille).

82 “Change Change à Lille, Boubakary Soumaré entre sur le terrain en remplacement de Jonathan Ikoné.

78 ‘Changement à Lille, Nicolas Gaitan entre sur le terrain en remplacement de Loïc Rémy.

78 ‘Cambio Cambio à Lyon, Maxence Caqueret est maintenant sur le terrain et remplace Lucas Tousart.

77 ‘Carton jaune Lucas Tousart (Lyon) a été averti d’un carton jaune pour jeu dangereux.

77 ‘Renato Sanches (Lille) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

77 ‘Lucas Tousart (Lyon) est victime d’une faute.

76’Bruno Guimaraes (Lyon) commet une faute.

76 ‘Victor Osimhen (Lille) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

76 “Hand” de Renato Sanches (Lille).

75’Maxwel Cornet (Lyon) a été victime d’une faute dans la case de l’opposition.

75 ‘Loïc Rémy (Lille) commet une faute.

70’Offside, Lyon. Joachim Andersen a tenté une passe profonde mais Bertrand Traore était en position de hors-jeu.

70’Hand by Victor Osimhen (Lille).

69’Carton jaune Bertrand Traoré (Lyon) a été averti par un carton jaune pour jeu dangereux.

68’Bertrand Traoré (Lyon) est victime d’une faute.

68 ‘Jonathan Bamba (Lille) est victime d’une faute sur l’aile gauche.

67 “Changement Bertrand Traore (Lyon) entre sur le terrain pour remplacer Jason Denayer.

64 ‘Marcelo (Lyon) commet une faute.

64 ‘Renato Sanches (Lille) a été victime d’une faute dans la tribune de l’opposition.

63’Mike Maignan (Lille) a commis une faute dans la zone défensive.

63 ‘Moussa Dembele (Lyon) commet une faute.

61’Corner, Lille. Coin engagé par Jason Denayer.

61 “Change Change à Lyon, Martin Terrier entrant sur le terrain pour remplacer Houssem Aouar.

60’Tir manqué de Bruno Guimarães (Lyon) depuis le centre de la surface. Le ballon est perdu sur le côté droit du but après une faute.

59’Renato Sanches (Lille) commet une faute.

59’Lucas Tousart (Lyon) est victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

57 ‘Jonathan Ikone (Lille) est victime d’une faute.

57’Houssem Aouar (Lyon) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

56 ‘Carton jaune Karl Toko Ekambi (Lyon) a été averti pour jeu dangereux.

56’Domagoj Bradaric (Lille) a commis une faute dans la zone défensive.

56 ‘Karl Toko Ekambi (Lyon) est victime d’une faute.

55’Gabriel (Lille) est victime d’une faute dans la zone défensive.

55 ‘Karl Toko Ekambi (Lyon) commet une faute.

54’Gabriel (Lille) rate un tir sur la gauche à l’extérieur de la surface de réparation qui va trop haut. Loïc Rémy assiste à une faute.

53 ‘Jason Denayer (Lyon) est victime d’une faute.

53’Victor Osimhen (Lille) commet une faute sur le flanc droit.

52 ‘Renato Sanches (Lille) commet une faute.

52’Maxwel Cornet (Lyon) est victime d’une faute sur l’aile gauche.

51’Benjamin André (Lille) est victime d’une faute.

51’Bruno Guimarães (Lyon) est victime d’une faute sur l’aile droite.

50′ Jonathan Ikoné (Lille) tire sur le poteau de droite et le ballon est dévié sur le côté droit de la surface de réparation.

49′ Tir manqué de Victor Osimhen (Lille), du côté droit, à l’intérieur de la surface de réparation, près du poteau droit, mais légèrement dévié. Jonathan Ikoné assiste après une passe profonde.

48’ Rekick Moussa Dembele (Lyon) voit son tir bloqué par la gauche au centre de la zone. Karl Toko Ekambi apporte son aide en mettant une croix dans la boîte.

Tir rejeté de Houssem Aouar (Lyon) avec un tir de la gauche en dehors de la surface de réparation. Bruno Guimarães assiste.

Lille 1, Lyon 0 entame la deuxième mi-temps

Première mi-temps finale, Lille 1, Lyon 0.

46’Corner, Lyon. Coin engagé par Mike Maignan.

45 “Carton jaune Loïc Rémy (Lille) a été averti par un carton jaune.

45’Bruno Guimarães (Lyon) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

45’Benjamin André (Lille) est victime d’une faute.

44 ‘Victor Osimhen (Lille) commet une faute.

44 ‘Léo Dubois (Lyon) est victime d’une faute dans la zone défensive.

43’ Karl Toko Ekambi (Lyon) voit un tir du droit du centre de la surface de réparation qui va trop haut. Assisté par Léo Dubois.

42’Bruno Guimarães (Lyon) commet une faute de main gauche.

42 ‘Jonathan Bamba (Lille) est victime d’une faute.

42’Corner, Lyon. Coin engagé par Renato Sanches.

41’José Fonte (Lille) commet une faute.

41’Houssem Aouar (Lyon) est victime d’une faute sur l’aile gauche.

40’Loïc Rémy (Lille) commet une faute.

40’Bruno Guimarães (Lyon) est victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

39’Houssem Aouar (Lyon) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

39 ‘Loïc Rémy (Lille) commet une faute.

39 ‘Rekick Mehmet Zeki Çelik (Lille) tire au but du centre de la surface de réparation avec son pied gauche. Jonathan Bamba assiste.

36 ‘Victor Osimhen (Lille) est victime d’une faute.

36’Marcelo (Lyon) commet une faute dans la zone défensive.

34 ‘Renato Sanches (Lille) commet une faute.

34 ‘Lucas Tousart (Lyon) commet une faute dans la zone défensive.

32 “But de Rémy (1-0) Gooooool!Lille 1, Lyon 0. Loïc Rémy (Lille) frappe du pied gauche dans la surface de réparation, sous le poteau gauche. Jonathan Bamba assiste depuis un coin.

32’Corner, Lille. Coin engagé par Lucas Tousart.

31 “Rejeté d’un tir de Renato Sanches (Lille) tiré de la main droite depuis l’extérieur de la zone. Assisté de Loïc Rémy.

27 “Tir manqué de Karl Toko Ekambi (Lyon) avec un tir de la droite qui est perdu sur la gauche.

27’Rekick tire d’une position élevée et du centre du but. Jonathan Bamba (Lille) tire au but avec sa gauche depuis l’extérieur de la surface de réparation. Assisté par Renato Sanches.

26′ Tir manqué de Renato Sanches (Lille) avec un tir de la main droite à l’extérieur de la boîte qui est perdu sur la gauche. Assistance par Domagoj Bradaric.

21’Corner, Lille. Coin engagé par Anthony Lopes.

21’Spike debout finissant de toucher le coin gauche. Jonathan Ikoné (Lille) tire de la main gauche du côté droit.

20’Bruno Guimarães (Lyon) commet une faute.

20 ‘Jonathan Ikoné (Lille) est victime d’une faute sur le flanc droit.

18 ‘Renato Sanches (Lille) rate un tir sur la droite à l’extérieur de la surface de réparation et s’en va haut et à gauche pour un coup franc.

17 ‘Victor Osimhen (Lille) a été victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

17’Marcelo (Lyon) commet une faute.

16’Bruno Guimaraes (Lyon) commet une faute.

16 ‘Jonathan Bamba (Lille) est victime d’une faute sur l’aile droite.

13’Spike Un sauvetage bas sur la gauche. Moussa Dembele (Lyon) voit son tir du droit bloqué par le côté droit de la surface de réparation. Assisté par Karl Toko Ekambi.

12’Houssem Aouar (Lyon) commet une faute dans la zone défensive.

12 ‘Benjamin André (Lille) commet une faute.

11 ‘Renato Sanches (Lille) est victime d’une faute.

11 ‘Bruno Guimarães (Lyon) est victime d’une faute dans la zone d’opposition.

9’Offside, Lyon. Léo Dubois tente une passe en profondeur mais Lucas Tousart se trouve en position de hors-jeu.

7 ‘Jonathan Ikoné (Lille) manque un tir de la gauche à l’extérieur de la surface de réparation, qui est très proche du poteau droit mais qui passe légèrement à côté. Assisté par Victor Osimhen.

7 ‘Tir manqué par Loïc Rémy (Lille) de la tête au centre de la surface, le ballon sort du côté droit du but. Benjamin André aide à traverser la zone.

2 ‘Manqué par Victor Osimhen (Lille).

2’Léo Dubois (Lyon) est victime d’une faute dans la zone défensive.

1’Spike debout sur le sol. Karl Toko Ekambi (Lyon) voit son tir du droit bloqué de l’extérieur de la surface de réparation.